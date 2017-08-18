Теплоснабжающая организация Рубцовска пожаловалась в УФАС

Рубцовск, Алтайский край, , 13:20 — REGNUM 17 августа единая теплоснабжающая организация города — АО «Рубцовский теплоэнергетический комплекс» (РубТЭК) обратилось в управление Федеральной антимонопольной службы по Алтайскому краю с жалобой на действия Рубцовской ТЭЦ, принадлежащей ООО «Инвестиционно-девелоперская компания» (ИДК). Как сообщают в управлении по внешним связям Сибирской генерирующей компании, поводом для обращения стало злоупотребление ИДК доминирующим положением, выразившееся в прекращении подачи горячей воды потребителям ЕТО в северной и центральной частях города.

Согласно действующим в сфере горячего водоснабжения нормативным актам с учетом заключенного с администрацией города концессионного соглашения, горячая вода для потребителей северной и центральной частей Рубцовска приобретается Единой теплоснабжающей организацией (ЕТО) РубТЭК у Рубцовской ТЭЦ ИДК. Иного источника горячей воды для потребителей северной и центральной частей г. Рубцовска на текущий момент нет. Несмотря на это с 10.00 часов 10 августа ИДК полностью прекратило подачу горячей воды потребителям северной и центральной частей Рубцовска, включая население и социально значимые объекты.

Действия ИДК по прекращению подачи горячей воды, по мнению РубТЭК, являются незаконными, грубо нарушающими права ЕТО, а также ее потребителей. Эти доводы были приведены в документе, направленном в УФАС. Предприятие попросило антимонопольный орган провести проверку по доводам, изложенным в жалобе, а также привлечь виновных лиц к ответственности при установлении факта нарушения антимонопольного законодательства.

«Жители города не должны страдать из-за документальных разногласий. Считаем действия ИДК недопустимыми, ссылки на отсутствие заключенного договора с ЕТО выглядят слабым оправданием. Предыдущая ЕТО, входящая с нами в одну группу компаний, оплачивала отпущенный с Рубцовской ТЭЦ ресурс по факту потребления полностью, согласно показаниям прибора учета, хотя соответствующий договор также не был подписан. Мы намерены также исправно оплачивать ресурс», — подчеркнул Максим Новов, директор РубТЭК.

Отметим, РубТЭК официально вступило в статус ЕТО 10 августа 2017 года, оферта договора со стороны ЕТО была направлена в ИДК 15 августа 2017 г.

Читайте ранее в этом сюжете: Половина жителей Рубцовска осталась без горячей воды по прихоти ИДК