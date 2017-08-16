В Алтайском крае растет интерес к долевому строительству

Барнаул, , 14:58 — REGNUM В Алтайском крае наблюдается увеличение количества зарегистрированных договоров участия в долевом строительстве, сообщает государственная инспекция Алтайского края. По данным регионального Управления Росреестра во 2 квартале 2017 года в регионе было зарегистрировано 1659 таких договоров, что на 48% превышает аналогичный показатель 1 квартала 2017 года. А всего, по состоянию на 30 июня 2017 года, общее количество действующих договоров дольщиков увеличилось на 12% и составило 8978 договоров.

По оценке руководителя ведомства Андрея Степанова, интерес к долевому строительству обусловлен несколькими факторами.

«Повышенный спрос объясняется реализацией отложенного спроса, вызванного определённой экономической ситуацией, ужесточением законодательства, обеспечивающего повышение гарантии у дольщиков (тем самым обеспечено повышение прозрачности долевого строительства). Также немаловажно, что алтайские строители все-таки остались на рынке, не ушли в теневые схемы, а используют открытые. Ну, а основная, наверное, причина заключается в повышении доверия общества к власти, так как законодательство повышает гарантии в получении нового жилья. Также можно отметить отсутствие в Алтайском крае серьезных проблем с долгостроем и обманутыми дольщиками», — заявил Андрей Степанов в интервью ИА REGNUM.

По его словам, то, что застройщики не укладываются в оговоренный срок, не всегда вызвано злоупотреблениями застройщика.

«Несмотря на имеющие место проблемы, вопросы решаются. Если по долгострою в Новоалтайске (Демидов парк) алгоритм ясен и понятен — его нужно просто реализовать, то по двум другим объектам (в Барнауле и Новоалтайске) необходимо, чтобы дольщики определились с дальнейшим механизмом реализации проекта. Будут ли они создавать ЖСК для достройки либо рассмотрят другие варианты. К примеру, в Белокурихе дольщики решили не достраивать дом, а забрать свои деньги обратно», — пояснил Андрей Степанов.

По его словам, специалисты инспекции уже приступили к проверке сведений, включенных застройщиками в отчетности, на предмет их полноты и достоверности, а также к финансовому анализу их деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства для строительства многоквартирных домов и иных объектов недвижимости.

В настоящее время, согласно реестру госинспекции, в регионе строится более 140 объектов с участием средств дольщиков. Средняя цена стандартной однокомнатной «долёвки» колеблется от 1 до 1,5 млн. рублей. Двухкомнатное жилье обойдется дольщикам от 2 до 2,5 млн. рублей, трехкомнатное — 2,5 — 3 млн. рублей.

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Как уже сообщало ИА REGNUM, всего с начала 2017 года собственниками квартир стали более 2 500 дольщиков в 17 многоквартирных домах (из 22 запланированных к вводу в первом полугодии 2017 года). В июне 2017 года застройщиками ООО «Жилищная инициатива», ООО «Строительное управление №1», ООО «Домстрой-Барнаул», ООО «ПакПластика», ООО ИСК «Союз» введено в эксплуатацию 6 многоквартирных домов, построенных с привлечением средств по договорам участия в долевом строительстве более 670 граждан. Из них 4 введено раньше срока, установленного договорами.

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