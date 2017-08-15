На барнаульской ТЭЦ-2 потушили загоревшуюся градирню

Барнаул, , 13:19 — REGNUM Возгорание градирни на барнаульской ТЭЦ-2 оперативно ликвидировано. Как сообщили сегодня, 15 августа, в управлении по внешним связям Сибирской генерирующей компании, на барнаульской ТЭЦ-2 в 13:44 по местному времени было зафиксировано возгорание градирни, которая была выведена в ремонт. Благодаря оперативной реакции сотрудников станции и быстрым эффективным действиям пожарных бригад возгорание было ликвидировано. Пострадавших в результате инцидента нет.

На момент возгорания градирня №3 станции не функционировала, отметили в СГК, объект был выведен в ремонт, который осуществляла подрядная организация. Сообщение о задымлении в градирне сотрудники станции передали в МЧС в 13:45 местного времени. В течение нескольких минут подразделения пожарной охраны прибыли на место. В тушении было задействовано 30 человек, 9 единиц специальной техники.

Пожарные работали оперативно, профессионально, слаженно. В 14:00 возгорание было локализовано, а в 14:09 полностью ликвидировано. Эвакуационные мероприятия не потребовались.

Происшествие на работу ТЭЦ не повлияло, обеспечение потребителей горячей водой, производство электроэнергии осуществляется в штатном режиме.

На данный момент создана специальная комиссия, которой предстоит выяснить причины и обстоятельства случившегося, провести оценку ущерба для его дальнейшего взыскания с подрядной организации.