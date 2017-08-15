В Алтайском крае удалось сохранить рост промпроизводства и зарплат

Барнаул, , 13:55 — REGNUM По итогам 7 месяцев 2017 года основные показатели экономики Алтайского края демонстрируют рост. По данным Алтайкрайстата, сводный индекс промышленного производства за этот период составил 106,2% (тогда как в аналогичном периоде прошлого года — 101%).

В частности, рост показала обрабатывающая промышленность, где индекс производства сложился на уровне 107,8% (в январе — июле 2016 года он составлял 100,7%). Но максимальный рост производства (в 1,8 раза к уровню января — июля 2016 года) сохранён в производстве прочих транспортных средств и оборудования. Также с начала года усиление динамики роста выпуска продукции по отношению к 1 полугодию 2017 года отмечается в пищевой и перерабатывающей промышленности, производстве напитков, лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, химическом производстве, производстве готовых металлических изделий, кожи и изделий из кожи.

Положительной динамикой развития характеризуются производство машин и оборудования, кокса, обработка древесины и производство изделий из дерева, производство одежды и текстильных изделий.

На этом фоне заработная плата работников увеличилась на 6,6% (по отношению к январю — июню 2016 года). Реальная заработная плата (без учета инфляции) сохраняет положительную динамику: по итогам 1 полугодия 2017 года она выросла на 1,9%.

В реальном секторе экономики наибольшее увеличение заработной платы наблюдалось у работников организаций сельского хозяйства (на 9,5% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года), обрабатывающей промышленности (на 8,7%), в том числе в металлургическом производстве (на 26,2%), производстве машин и оборудования (на 12,8%), лекарственных средств и материалов (на 13,3%), прочей неметаллической минеральной продукции (на 12,7%), химических веществ (на 10,5%), резиновых и пластмассовых изделий (на 8,6%), пищевой и перерабатывающей промышленности (на 7,4%), а также в обработке древесины (на 8,8%).

Выше, чем в среднем по краю, росла заработная плата и в непроизводственном секторе экономики: в сферах образования (108,5%), спорта, отдыха и развлечений (109,6%), деятельности гостиниц и предприятий общественного питания (108,2%).

Наибольший уровень заработной платы сохраняется у работников железнодорожного транспорта (41,5 тыс. руб.), сферы добычи полезных ископаемых (31,8 тыс. руб.), производства лекарственных средств и материалов, прочих транспортных средств (29,3 тыс. руб.).

Как уже сообщало ИА REGNUM, по итогам первого полугодия 2017 года Алтайский край вошел в ТОП-5 регионов Сибири по индексу промышленного производства. Он составил 106,2% (по России — 102%, по СФО — 103,2%).

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В разрезе отраслей неплохие показатели показала обрабатывающая промышленность, где выпуск продукции увеличился на 8,1% (по России — на 1,2%, по СФО — на 1,1%) — это третье место в Сибирском федеральном округе (СФО). Сохраняются высокие темпы роста в производстве прочих транспортных средств и оборудования — 212% (по России — 99,9%), готовых металлических изделий — 116,5% (по России — 95,3%), древесины и изделий из дерева — 108,7% (по России — 102,7%), машин и оборудования — 104,3% (по России — 102,1%).

Зарплата жителей Алтайского края начала расти с марта 2017 года. Тогда ее размер стал на 8% больше, чем в феврале. А в сравнении с аналогичным периодом 2016 года, жители региона стали получать больше на 5%.

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И всё же размер доходов жителей региона по-прежнему не считается высоким. Средняя зарплата на Алтае немногим превышает 21 тыс. рублей.

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