СГК помогла барнаульскому лицею расширить возможности для занятий спортом

Барнаул, , 08:04 — REGNUM Спортивный объект на территории барнаульского лицея № 101, строящийся при поддержке Сибирской генерирующей компании (СГК), позволит расширить возможности для занятий учеников физкультурой и спортом. Как отмечают в управлении по внешним связям СГК, стройку без преувеличения можно назвать народной, комплекс возводится всем миром.

Поддержку в реализации проекта оказали Сибирская генерирующая компания, выделив 1 млн. 300 тыс. руб., и комитет по образованию Барнаула, направив на строительство 400 тыс. руб. Учебное учреждение изыскало и собственные средства, в течение года педагоги заработали 300 тыс. руб., оказывая дополнительные образовательные услуги. Кроме того, некоторые работы, не требующие особых профессиональных навыков, учителя и ученики выполняют своими силами.

«Мне нравится работать, — рассказал юный строитель, ученик 10-го класса Дмитрий Иванов. — Когда все вместе, дело движется быстро. Закончу школу, буду проходить мимо и гордиться тем, что принимал участие в строительстве. Учусь в лицее с первого класса. Он для меня — родной и самый лучший в городе. Здесь 8 лет назад я стал заниматься баскетболом. В последнее время количество тренировок сократилось: спортзал всегда занят, проходят уроки физкультуры, тут уж не до секций. Будем хорошо тренироваться, будут и результаты…».

«Года три-четыре назад наш лицей гремел на всю Россию, — отметил учитель физкультуры Александр Асадчев. — Мы несколько раз становились победителями краевых этапов всероссийских турниров «Президентские игры» и «Президентские состязания». Дети ездили на профильные смены в «Орленок» и «Океан». Мы занимали второе место в России! Сейчас в этих турнирах не участвуем. Количество учеников стремительно увеличивается. За последние три года лицей прирос на 350 детей! Площадей не хватает, в том числе и для занятий физкультурой. Директор и придумал этот проект. Шефы поддержали. Будем растить чемпионов!».

Около 40 лет энергетики помогают лицею № 101: Барнаульская ТЭЦ-3 Сибирской генерирующей компания шефствует над учреждением со дня его основания. За последние три года на средства шефского предприятия было нанесено резиновое покрытие на беговые дорожки и баскетбольную площадку стадиона, отремонтирован бассейн. Сумма благотворительной помощи за 2015−2017 гг. составила 4 млн. руб.

«Ангар площадью в 300 квадратных метров строители сделали довольно быстро, буквально, за 10 дней, — поясняет директор лицея Василий Михальчук. — Опору сооружения составляют буронабивные сваи, каркас — из оцинкованной стали. Работы еще много: нужно сделать пол, планируем, что он будет деревянным, провести освещение. Утепление стен — в планах 2018 года. Возводим объект всеобщими усилиями, принимают посильное участие педагоги и ученики. Несколько родителей работают в строительных компаниях — откликнулись, включились в процесс, привезли песок, щебень, помогут с укладкой пола. В городе привыкли считать, что лицей № 101 имеет спортивный уклон, мы должны поддерживать репутацию, не сдавать завоеванные позиции, хотя и в учебе мы тоже в передовиках: в этом году в копилку края добавили 9 медалей, в прошлом — 17».