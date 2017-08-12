Молдавия вернулась в число главных импортеров украинской электроэнергии

Кишинёв, , 00:59 — REGNUM Молдавия занимает второе место в рейтинге экспортеров украинской электроэнергии. Как сообщили в Государственной налоговой службы Украины, за первые семь месяцев 2017 года Молдавия импортировала украинского электричества на сумму более $160 млн, передает корреспондент ИА REGNUM.

Это почти на 63% больше, чем за аналогичный период 2016 года. На первом месте — Венгрия ($91,3 млн), на третьем — Польша ($21,2 млн).

Молдавия самостоятельно производит лишь около 25% потребляемой электроэнергии, докупая недостающие объемы у украинской DTEK Trading (компания входит в холдинг Рината Ахметова) и с Молдавской ГРЭС, находящейся в Приднестровье и принадлежащей российской компании «Интер РАО».