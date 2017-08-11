Правительство сформировало список кандидатов в совет директоров «Роснефти»

Москва, , 21:35 — REGNUM Правительство Российской Федерации утвердило семь кандидатов для избрания в совет директоров корпорации «Роснефть». Об этом сегодня, 11 августа, сообщает пресс-служба правительства РФ.

В числе семи кандидатов на избрание в совет директоров «Роснефти» находятся министр топлива и энергетики Российской Федерации Александр Новак и бывший канцлер Германии Герхард Шредер.

Известно, что Шредер утверждён в качестве кандидата на должность независимого директора. Также известно, что в настоящее время Шредер являетсяпредседателем комитета акционеров компании Nord Stream AG, которая строит газопровод «Северный поток — 2».

Кроме того, в списке кандидатов находится управляющий директор Nord Stream AG Матиас Варниг, который и сейчас является независимым членом совета директоров «Роснефти».

Новак утверждён в качестве кандидата от Российской Федерации. Сейчас от государства в совете директоров «Роснефти» находится Игорь Сечин (председатель правления) и помощник президента России Андрей Белоусов.

Ещё два независимых кандидата — профессор профессор кафедры федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» Олег Вьюгин и ветеран ExxonMobil Дональд Хамфриз. Стоит отметить, что они входит в действующий состав совета директоров «Роснефти».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, совет директоров «Роснефти» состоит из девяти человек. Внеочередное собрание акционеров «Роснефти», на котором будет избран новый состав совета директоров, запланировано на 29 сентября.

Крупнейшими акционерами корпорации «Роснефть» являются: Российская Федерация в лице государственного АО «Роснефтегаз» (50%+1 акция), British Petroleum Russian Investments Limited (19,75%) и QHG Shares Pte. Ltd. (19,5%).