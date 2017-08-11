Новгородская областная дума оценила свою деятельность в 71,6 млн рублей

Великий Новгород, , 18:52 — REGNUM В 2018 году содержание Новгородской областной думы обойдётся региональному бюджету в 71,6 млн рублей. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, такая сумма указана в постановлении, которое региональный парламент намерен принять на ближайшем заседании, 23 августа.

Расходы на обеспечение деятельности Новгородской областной думы предлагается включить в областной бюджет 2018 года отдельной строкой.

В пояснительной записке к постановлению, опубликованному на сайте областной думы, говорится, что расходы на обеспечение деятельности Новгородской областной думы на 2018 год рассчитаны на уровне бюджетных ассигнований 2017 года, а также дополнительных средств, которые необходимы на модернизацию технического обеспечения заседаний Новгородской областной думы, на возмещение расходов помощникам депутатов на проезд и связь и возмещение транспортных расходов членам молодёжного парламента для участия в заседаниях областной думы.

По сравнению с 2017 годом, расходы на региональный парламент будут выше на 2,5 млн рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, из 32 депутатов Новгородской областной думы оплачивается деятельность только пяти человек: спикера, трёх заместителей председателя и только одного из председателей думских комитетов. Ещё около 40 человек работают в составе аппарата Новгородской областной думы.

Напомним, объём бюджета Новгородской области в 2017 году составляет 28,5 млрд рублей. Бюджет был сформирован без дефицита.