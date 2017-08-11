На Тамбовщине планируют в этом году собрать 4,5 млн тонн сахарной свеклы

Тамбов, , 18:42 — REGNUM В Тамбовской области полным ходом идет уборочная кампания. Сельхозпроизводители региона убирают созревшие зерновые культуры и готовятся к уборке технических культур. По словам главы администрации области Александра Никитина, зерновые культуры на тамбовских полях хорошо уродились и, соответственно, в регионе ожидается высокий урожай.

Специалисты прогнозируют отменный урожай и сахарной свеклы. Этот прогноз подтвердили лабораторные исследования, проведенные накануне. Эксперты собрали корнеплоды с полей Тамбовской области, сравнили массу корня, его сахаристость с прошлогодними данными на аналогичную дату. Оба показателя оказались выше предыдущих.

«При благоприятных погодных условиях в этом году планируется выкопать более 4,5 миллиона тонн сахарной свеклы, — сказал заместитель главы администрации Тамбовской области Сергей Иванов. — Предварительно, с 20 августа переработку начнет Уваровский сахарный завод, 25 августа — ООО «Русагро-Тамбов». Примерно, с 1 сентября к работе подключится сахарный завод «Кристалл».

Отметим, что анализ динамики роста сахарной свеклы ежегодно начинается с 1 июля и проводится каждые 10 дней до начала уборочной. Большую роль при оценке урожая играет такой показатель как дигестия сахарной свеклы или уровень ее сахаристости. Чем показатель выше, тем лучше технологические свойства свеклы, тем больше сахара из нее можно произвести.