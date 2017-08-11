Моногород Пикалево получил статус территории опережающего развития

Пикалёво, Ленинградская область, , 17:54 — REGNUM Министерство экономического развития одобрило создание территорий опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) в 11 моногородах России, включая Пикалевское городское поселение в Бокситогорском районе Ленинградской области. Об этом сегодня, 11 августа, ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областного правительства.

Согласно концепции развития моногорода, к 2030 году Пикалево полностью уйдёт от «монозависимости», увеличив долю населения, занятого в малом и среднем бизнесе до 60%. Дополнительно будет создано 1800 высокопроизводительных рабочих мест, в экономику города будет привлечено 87 млрд рублей. Среди резидентов, уже подтвердивших планы по инвестированию средств в рамках ТОСЭР, такие компании как «Солнечный сад» (производство овощей), БТК-Групп и другие.

«Мы ведём активные переговоры и с другими крупными компаниями. Уверен, что присвоение Пикалево статуса территории опережающего социально-экономического развития даст стимул для многих инвесторов начать развивать бизнес именно здесь», — заявил губернатор Александр Дрозденко.

Статус позволит предоставлять инвесторам, которые будут инвестировать в развитие города, дополнительные финансовые льготы. В частности, устанавливается нулевая ставка по налогу на прибыль организаций, подлежащая зачислению в федеральный бюджет, сроком на пять лет. Также снижаются страховые взносы в государственные внебюджетные фонды.

Отметим, за последние пять лет при поддержке федерального центра в городе Пикалево создан ряд новых предприятий, идет процесс формирования кластера легкой промышленности.

На Петербургском международном экономическом форуме 2017 года регион подписал соглашение с ООО «Эко-Культура» по созданию современного тепличного комплекса для выращивания томатов в городе Пикалево. Предполагается, что на площади более 60 га планируется выращивать порядка 45 тыс. тонн томатов в год. Срок реализации проекта — 2017−2019 годы. Общий объем инвестиций составит 20 млрд рублей, планируемое количество новых рабочих мест — 1128.

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Напомним, Пикалево в Ленобласти стал известен на всю Россию весной 2009 года, когда была приостановлена работа трех градообразующих предприятий и городской ТЭЦ. Жители города оказались в бедственной ситуации из-за безработицы и задержек зарплаты. Тогда проблемы пришлось «разруливать» лично Владимиру Путину, занимавшему пост главы правительства России.

Отметим, комиссия Минэкономразвития также одобрила заявки на статус ТОСЭР для города Заринск Алтайского края, Сердобск в Пензенской области, Кондопожского городского поселения Республики Карелия, города Далматово Курганской области, города Саянск Иркутской области, Канашского городского округа Чувашской Республики, города Вятские Поляны Кировской области, а также города Зеленодольск, Чистополь и Нижнекамск (Татария).

«Проекты предусматривают создание в моногородах не менее 14 тыс. рабочих мест за 10 лет и привлечение не менее 170 резидентов», — говорится в сообщении министерства.

Окончательное решение о создании ТОР на данных территориях будет принято премьер-министром РФ Дмитрий Медведев.

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