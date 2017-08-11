Правительство выделило допсредства на помощь ипотечным заемщикам

Пенза, , 16:19 — REGNUM Правительство РФ выделило дополнительно более 2 млрд рублей на помощь отдельным категориям ипотечных заемщиков, сообщил глава правительства РФ Дмитрий Медведев на совещании по развитию жилищного строительства.

«Мы продолжим оказывать помощь отдельным категориям заемщиков, у которых есть сложности с погашением ипотеки. Вчера вечером я подписал распоряжение о выделении из Резервного фонда правительства дополнительно 2 млрд рублей, чтобы поддержать тех из них, кто оказался в наиболее сложной ситуации», — сказал Медведев.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в РФ отмечен рекордный объем выдачи ипотечных кредитов. По данным Национального бюро кредитных историй, это происходит за счет низких ставок, сообщили в НБКИ. Ставки по ипотечным кредитам в рублях, выданным в июне 2017 года, в среднем составили 11,11%, снизившись с января 2017 года на 0,73 процентных пункта.