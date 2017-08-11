Строительство на Южном Урале: оживление, «мёртвый» рынок и долги

Челябинск, , 20:11 — REGNUM Министры южноуральского правительства приукрасили положение в строительной отрасли Челябинской области. В описании текущей ситуации чиновники выдавали желаемое за действительное, заявили корреспонденту ИА REGNUM отдельные местные эксперты.

В Челябинске с 8 по 10 августа прошла выставка «Строительство-2017. URAL», на которой представили себя и свои продукты и услуги участника рынка строительные компании, производители стройматериалов и риелторы.

Открывали мероприятие члены регионального правительства — глава челябинского минстроя Виктор Тупикин, вице-губернатор Сергей Шаль и вице-спикер областного Законодательного собрания Юрий Карликанов. Высказывания высокопоставленных чиновников были осторожные, но все же общий тон был оптимистичным, по крайней мере таковым его восприняли часть региональных СМИ, которые вынесли сдобренные позитивом заголовки в своих публикациях о прошедшем мероприятии и о настрое руководителей региона.

«Строительство жилья — это лакмусовая бумажка состояния отрасли (строительной — ИА REGNUM ). Это не только строительная отрасль, — это состояние общества, состояние экономики. Потому что экономика — это тоже наши люди, и возможность приобретать жилье, платить за жилье и желание приобрести жилье того или иного качества, в том или ином сегменте жилья. И поэтому мы сегодня имеем то, что имеем, мы находимся в той ситуации, которую видимо заработали», — заявил на открытии выставки глава Министерства строительства и инфраструктуры Челябинской области Виктор Тупикин.

«Строительство является своеобразным индикатором экономики. Если экономика находится в кризисе, люди не покупают квартиры, строительство жилья замедляется. Сегодня экономическая ситуация непроста, однако эта выставка доказывает, что строительство развивается», — сказал в свою очередь вице-губернатор Челябинской области Сергей Шаль.

Однако на самом деле радоваться нечему, полагают эксперты. Именно об этом, косвенно, но беспристрастно, говорят данные продаж на рынке жилья в Челябинской области. Действительно, продавцы жилья во-первых, заявляют что рынок продаж квартир практически «стоит» уже больше полугода, а во-вторых цены на квартиры, а точнее динамика цен, являются косвенным признаком ухудшения положения. Цены на жилье в Челябинске в лучшем случае не растут, а по заявлениям некоторых риэлторов — снижаются. Причем не помогает и сезонность, август — традиционный месяц оживления, однако движения практически нет.

Также положение с обманутыми дольщиками, которых в регионе столько, что Южный Урал является одним из лидеров по этому показателю в России, наглядно показывает что проблемы носят разноплановый и системный характер, то есть не ограничиваются только категориями спроса и предложения, но и находятся в плоскости управления, коррупционных факторов.

Удручающее положение в строительной отрасли не ограничивается лишь рынком жилья. Не спадает острота нехватки объектов социальной инфраструктуры. Растущему от «всасывания» населения из глубинки Челябинску, впрочем как и оскудевающей периферии, не хватает детских садов, школ, больниц, объектов спортивной и досуговой инфраструктуры.

При этом задолженность южноуральцев по кредитам лишь растет. На июль месяц 2017 года общий объем долгов в Челябинской области превышал сумму в 360 млрд рублей.

После очередных сглаживающих ситуацию заявлений министры все же вспомнили о проблемах. Не смогли они обойти тему обманутых дольщиков. На текущий момент по данным правительства Челябинской области, не менее 29 многоквартирных домов ведут стройку с нарушением графиков. Были названы и застройщики, нарушающие сроки.

Напомним, согласно принятой региональным правительством «Дорожной карте», ООО «Гринфлайт» должно будет завершить строительство многоквартирных жилых домов «Академ Риверсайда» уже в ближайшее время. Передать квартиры ожидающим дольщикам в 11 домах необходимо до конца 2017 года, а ещё в 13 — к концу 2018 года.