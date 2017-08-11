В Москве проходят Дни Саратовской области

Саратов, , 16:10 — REGNUM Первый день официального визита делегации области в столицу был насыщен: глава региона Валерий Радаев и участники делегации возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду, почтили память погибших в годы Великой Отечественной войны, сообщает пресс-служба саратовского губернатора. Состоялось открытие фотовыставки о Саратовской области. Прошла встреча главы региона и мэра Москвы. Участники делегации ознакомились с реализацией приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», посетив ряд объектов, приняли участие в круглом столе на тему «Развитие городского пространства». В завершение первого дня визита состоялся гала-концерт творческих коллективов области. Валерий Радаев отметил важность проведения Дней Саратовской области в Москве для региона:

«В последние годы Москва подставила нам плечо с социальной точки зрения и в целом в экономике, потому что наш товарооборот по сравнению с 2012 годом вырос почти в три раза».

Он также подчеркнул, что визит начался возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата и с минуты памяти героев Великой Отечественной войны: 120 тысяч саратовцев защищали Москву.

«Такие патриотические моменты и должны формировать отношение к малой родине, к своей стране», — сказал Радаев.

На Старом Арбате была развернута фотовыставка, рассказывающая о достопримечательностях Саратова: о пешеходной улице Волжская, саратовском «Арбате» — проспекте Кирова, парке Победы на Соколовой горе, памятнике «Огней так много золотых», монументах в честь актеров Олега Янковского и Олега Табакова, отмечает sutynews.ru. В экспозицию выставки вошел Хвалынский район с его уникальной растительностью, Вольск, знаменитая Энгельсская авиабаза, где размещаются стратегические бомбардировщики Ту-160 и Ту-95МС, степные тюльпаны.

Заинтересовались проходящей выставкой и москвичи. Жительница Арбата Зинаида Логвинова рассказала Валерию Радаеву, что ее детство прошло в Саратове, она часто расспрашивала своего отца о жизни на Волге. Временами скучает по родным местам. Врио губернатора пригласил ее на фестиваль художников в Хвалынске, подарив входной билет с картиной Петрова-Водкина. Пленэры пройдут в конце августа.