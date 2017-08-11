В Ярославской области растут долги за газ

Ярославль, , 15:58 — REGNUM В Ярославской области продолжается рост задолженности за природный газ. Как сообщает официальный сайт ООО «Газпром межрегионгаз Ярославль», на 4 августа задолженность предприятий Ярославской области (без учета долгов населения) составила 7,48 млрд рублей. В августе 2016 года долг составлял 5,56 млрд. Таким образом, за последний год долг вырос на 1,92 млрд рублей, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Рост за 7 месяцев 2017 года составил 624 млн рублей. Отметим, что в начале года долг начал снижаться: с 7 млрд в феврале до 6,6 млрд в апреле, однако в мае вновь стал расти. При этом в компании отмечают снижение просроченной задолженности в первом полугодии.

«По итогам работы ООО «Газпром межрегионгаз Ярославль» в первом полугодии 2017 года размер просроченной задолженности теплоснабжающих организаций сократился и составил 2 миллиарда 249 миллионов рублей, сохранен стабильно высокий уровень оплаты голубого топлива населением, который составляет 99%. Погашение задолженности теплоснабжающих организаций области находится на постоянном контроле у Правительства Ярославской области», — говорится в сообщении «Газпром межрегионгаз Ярославль» от 11 июля этого года.

Резкий рост долгов за газ начался в 2015 году, задолженность росла примерно на 2 млрд ежегодно. Судя по последней статистике, переломить эту тенденцию предприятиям ЖКХ региона пока не удается.