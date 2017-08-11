Ввод жилья в Новгородской области упал на 32,7%

Великий Новгород, , 15:57 — REGNUM В первом полугодии 2017 года в Новгородской области построено всего 70,8 тыс. кв метров жилья: это 67,3% к уровню первого полугодия прошлого года и в пять раз меньше, чем за весь 2016 год. Как сообщили ИА REGNUM в Новгородстате, из введённых в строй 538 домов на 921 квартиру 531 дом построили индивидуальные застройщики.

На частное жилищное строительство приходится 54,2 тыс. кв. метров нового жилья, что также меньше уровня прошлого года — почти на 15%.

Новгородстат отмечает, что больше всего жилья продолжают строить в Новгородском районе — здесь наблюдается рост жилищного строительства, по сравнению с первым полугодием прошлого года, на 15,6%. В пять раз выросли объёмы введённого жилья в Холмском районе, на 85,1% — в Парфинском.

При этом в Великом Новгороде, где традиционно строится больше всего жилых домов, темпы жилищного строительства снизились на 69,1%. В двух районах области — Марёвском и Поддорском — за полгода не ввели в строй ни одного квадратного метра жилья.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, падение темпов жилищного строительства в регионе наблюдалось уже в первом квартале 2017 года, когда ввод жилья упал вдвое по сравнению с 2016 годом. В 2016 году в Новгородской области построили 361,9 тыс. кв. м. жилья, побив рекорд 2015 года на 2 тыс. кв м.

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