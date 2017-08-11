Внешний фон не дает попутного ветра рублю

Москва, , 15:56 — REGNUM Хорошая статистика, выходившая в начале недели по запасам нефти, толкнула цену на чёрное золото к двухмесячным максимумам, заявил корреспонденту ИА REGNUM начальник аналитического отдела ООО «АФТ-Инвест» Владимир Дядин. В моменте она достигала $53,64 за баррель.

«Также удачно проведённый на текущей неделе Минфином аукцион по размещению новых выпусков ОФЗ не смог добавить динамики российской валюте. Рубль в течение недели оставался стабилен по отношению к доллару, торгуясь у отметки 60 рублей за доллар США», — отметил он.

«Однако к концу недели ситуация изменилась. КНДР пообещала разработать план удара по военным базам США на острове Гуам к середине августа. Президент США, в свою очередь, отметил, что его комментарии о «ярости и огне» были, вероятно, недостаточно жесткими, раз Пхеньян изучает возможность нанесения ракетного удара. На этом фоне глобальные инвесторы предпочли избавиться от рисковых активов, перекладывая средства в золото и японскую йену», — пояснил эксперт.

По его словам, напряжённая ситуация в банковском секторе России также не добавляет оптимизма. Инвесторы массово стали избавляться от облигаций банка «Открытие» и Промсвязьбанка.

«10 августа вышел отчёт ОПЕК о том, что восемь из десяти стран, входящих в картель, в течение последних двух месяцев нарушают установленные квоты, наращивая объёмы производства нефти. Цены на нефть марки Brent обрушились на 3,6%. 11 августа утром нефтяные фьючерсы с поставкой в сентябре торгуются на уровне $51,58 за баррель», — привел цифры Дядин.

«На этом негативном фоне в краткосрочной перспективе видится дальнейшие ослабление рубля до уровня 61—62 рублей за доллар США и 71—71,50 рубля за евро», — полагает эксперт.

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