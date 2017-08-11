Рубль провел неделю вхолостую

Москва, , 15:21 — REGNUM Текущая неделя для рубля прошла вхолостую. В частности, валютная пара usd/rub осталась в районе уровней открытия понедельника (7 августа), заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.

«Одновременно с этим стоит отметить, что ситуация на нефтяном рынке сложилась аналогично. В целом это говорит о том, что основным драйвером для рубля за прошедшую торговую неделю была в большей степени нефть», — отметил он.

«На нефтяном рынке, несмотря на минимальный эффект, новостной фон был достаточно благоприятный. Данные по запасам сырой нефти и нефтепродуктов оказались положительными, подтвердив в очередной раз тенденцию снижения запасов», — сказал Капустянский.

«Более того, 10 августа был опубликован ежемесячный отчет ОПЕК, который также оказался положительным. С одной, стороны были повышены прогнозы мирового спроса на нефть с другой в отчете ОПЕК говорилось, что запасы нефти и нефтепродуктов сократились в июне по сравнению с маем на 21,9 млн баррелей — до 3,033 млрд баррелей», — привел цифры эксперт.

По его мнению, «помимо нефти, рубль также поддерживали данные с долгового отечественного рынка, причем как с первичного, так и со вторичного. Начиная с июля, Минфин активно реализует запланированную программу размещений. Спрос стабильно превышает предложение. На текущей неделе Минфин также успешно разместил ОФЗ со сроком погашения 7 и 16 лет».

«Ведомство увеличило предложение до 40 млрд рублей, но спрос все равно оказался почти вдвое выше — 71 млрд рублей. На вторичном рынке также наблюдался рост интереса к государственным облигациям. Индекс RGBI вернутся к уровню 138 и консолидируется недалеко от максимумов 2017 года», — пояснил Капустянский.

«С технической стороны ориентиры по валютной паре usd/rub не изменились. Коридор 58−62 актуален. Такая картина имеет все шансы сохраниться до конца лета», — считает эксперт.

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Как сообщает ИА REGNUM, Центробанк РФ повысил официальные курсы доллара и евро на выходные дни и понедельник (12−15 августа). Курск доллара вырос на 26 копеек и составил 60,12 рубля. Курс евро вырос на 48 копеек и достиг 70,75 рубля.