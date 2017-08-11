В Москве открылась фотовыставка, приуроченная к юбилею Росэнергоатома

Москва, , 14:52 — REGNUM Уникальная фотовыставка «Объединяющая энергия атома. Россия и Франция» открылась 10 августа в Москве. Выставка — результат реализации совместного проекта двух мировых лидеров в сфере производства атомной энергии — АО «Концерн Росэнергоатом» и «Électricité de France» (EDF) (Франция) — приурочена к юбилею концерна «Росэнергоатом» (входит в Электроэнергетический дивизион ГК «Росатом») — крупнейшей генерирующей компании в России и второй в мире по объему атомных генерирующих мощностей, которой в 2017 году исполняется 25 лет.

Почти все из них — более двадцати лет концерн тесно сотрудничает с EDF — государственной энергогенерирующей компанией Франции, являющейся крупнейшей в мире компанией-оператором АЭС и европейским лидером по производству электроэнергии — буквально во всех сферах эксплуатации атомных энергоблоков — от работы с кадрами, организации эффективных закупок и инжиниринга до поддержки эксплуатации, и страхования.

Для участия в реализации не имеющего аналогов международного фотопроекта, позволяющего передать весь масштаб деятельности двух лидеров в сфере производства атомной энергии, были приглашены 25 французских и 5 российских фотографов. Таким образом, сообщают в пресс-службе АО «Концерн Росэнергоатом», фотовыставка состоит из двух частей. Французская часть представляет собой серию фоторепортажей о работе самых крупных и современных французских АЭС, а также о людях, которые осуществляют ежедневный контроль за жизненно важными системами станций, проводят плановые ремонты и модернизацию оборудования, обучают персонал компании.

Пятерка российских фотографов — Игорь Верещагин, Тимофей Парщиков, Женя Миронов, Иван Михайлов и Дмитрий Лукьянов — получила особое задание. Каждый из них отправился в командировку на одну из российских АЭС — Курскую, Ростовскую, Ленинградскую, Нововоронежскую и Белоярскую, чтобы рассказать зрителям свою историю и создать разные по форме, но одинаково сильные по содержанию проекты, которые вошли в итоге в российскую часть экспозиции.

Игорь Верещагин, ставший открытием биеннале «Мода и стиль в фотографии-2017», мастер репортажной непостановочной фотографии, впервые попробовал себя в съемке индустриальных объектов, сохранив свойственную его портретам живость, несмотря на строгость и циклопические размеры его новых «героев».

Молодые, талантливые фотографы Тимофей Парщиков и Иван Михайлов уже сотрудничали с концерном «Росэнергоатом», создав серии фотографий для выставки «Атомная цивилизация» (2012). На снимках Тимофея Парщикова Нововоронежская АЭС превратилась в готовый объект авангардного искусства, а сугубо прагматические интерьеры Белоярской АЭС благодаря Ивану Михайлову больше напоминают восхитительную космическую станцию будущего.

Женя Миронов, неоднократный участник «Фотобиеннале» и номинант Премии Кандинского, также сотрудничал с «Росэнергоатомом», создав серию фотографий для выставки «Когда из разрушенья творятся токи новых сил…» (2014), приуроченной к 60-летию атомной энергетики. Для своего нового проекта Миронов выбрал принцип работ-пар, в которых с помощью цвета и формы объединил мир людей и машин.

Дмитрию Лукьянову удалось передать магическую красоту строящегося блока Ленинградской АЭС и заснять на видео, как робот устанавливает ампулы с отработанным ядерным топливом в специальный чехол для их безопасного хранения.

Выставка продлится до 10 сентября 2017 г.