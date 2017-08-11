Финский фармконцерн Oriola покидает страны Прибалтики

Рига, , 14:14 — REGNUM Финский концерн по продаже лекарств Oriola принял решение продать свой бизнес в странах Прибалтики, сообщает портал Rus.delfi.lv. 13 июля предприятие сообщило на Хельсинкскую биржу о своих планах дивестировать бизнес в Прибалтике, в полугодовой отчетности концерна отражено завершение деятельности.

В Латвии компания ведет бизнес через фирму Oriola Rīga. По данным Crediweb. lv, в 2016 году оборот Oriola Rīga составил 23,65 млн евро, прибыль — 429,7 тыс. евро. В фирме работают 70 человек. Оборот действовавшего в Эстонии Oriola в 2016 году составлял 11,5 млн евро, прибыль — 200 000 евро. В мае прошлого года концерн продал открытое в апреле того же года предприятие по оптовой торговле дочерней фирме Soome Oriola — компании Oriola Estonia.

В конце 2016 года фирма Oriola Estonia ставила целью на нынешний год продолжать деятельность и заработать прибыль, которая покрыла бы убытки за 2016 год на сумму 68 000 евро, оборот предприятия в прошлом году составлял 1,4 млн евро.

AS Oriola и Oriola Estonia работают в Эстонии в сферах оптовой и розничной продажи лекарств, экологической продукции, товаров для поддержания здоровья и косметических средств. AS Oriola и Oriola Estonia OЬпринадлежатконцерну Oriola KD.

Напомним, Oriola KD через свои дочерние предприятия действует кроме Прибалтийских стран также в Финляндии, Швеции, Дании и России.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, совет директоров российского предприятия химической промышленности «КуйбышевАзот» принял решение закрыть представительство компании в Риге, объясняя это падением объемов грузоперевозок.

«С учетом снижения потока грузовых перевозок через Латвию, «КуйбышевАзот» не видит перспектив развития этого представительства», — пояснила представитель компании. Она также отметила, что в последнее время компания была вынуждена снизить объем транзита продукции через латвийские порты, потому что изменились влияющие на деятельность обстоятельства.