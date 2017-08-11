Цена на нефть падает за компанию с остальными

Москва, , 14:14 — REGNUM Нефтяной рынок сможет стабилизироваться к 2019 году — только тогда спрос и предложение сырья будут сбалансированы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 11 августа заявил управляющий директор «БКС Ультима» Олег Сафонов.

Международное энергетическое агентство (МЭА) 11 августа понизило прогноз мирового спроса на нефть стран ОПЕК. По их расчетам, в 2017 году он составит на 400 тыс. баррелей меньше, чем МЭА предполагало в июле.

«Само по себе понижение прогноза на такую величину не способно кардинально изменить ценовой тренд на нефтяном рынке, кроме того, рынок привык к тому, что соглашение об ограничении добычи выполняется не идеально», — считает Сафонов.

По его словам, стратегически страны ОПЕК и другие нефтеэкспортеры пока достигают своих целей по удержанию комфортного ценового уровня чуть выше 50 долларов за баррель.

«Разгонять цены до уровней, выгодных добытчикам сланцевой нефти, то есть до 60 долларов за баррель и выше, участникам соглашения в текущей ситуации не с руки», — уверен Сафонов.

Эксперт не отрицает, что такой прогноз спроса на нефть стран ОПЕК мог быть специально озвучен как раз после появления данных о значительном снижении промышленных запасов нефти в США. Накануне они сократились на 6,45 млн баррелей, что в три раза выше, чем прогнозировали аналитики. Такие данные уже смогли повысить цену одного барреля до 53 долларов.

«В 2016 году сезонное снижение запасов наблюдалось вплоть до второй половины августа, в этом году ситуация может повториться. Так что в ближайшей перспективе запасы нефти, скорее всего, продолжат снижаться», — предполагает Сафонов.

При этом, отмечает он, продавцы нефти активизировались именно из-за резкого падения американского рынка акций.

«Снижение американских индексов обусловлено эскалацией напряженности в отношениях США и Северной Кореи. Если трезво взглянуть на ситуацию, то с точки зрения влияния на нефтяной рынок данное событие носит исключительно эмоциональное воздействие: нефть просто падает за компанию с остальными рисковыми активами», — уверен эксперт.

По его расчетам, баррель нефти марки Brent к концу года будет стоить в диапазоне от 52 до 55 долларов. При этом, стоимость сырья не будет стабильной, пока рынок не сможет продемонстрировать сбалансированность.

«Ожидать окончательной стабилизации спроса и предложения на рынке, на наш взгляд, можно не ранее 2018−2019. Что касается прогнозов до конца года, то здесь важно учитывать то, насколько дисциплинированно страны ОПЕК+ будут выполнять соглашение о сокращении добычи», — считает Сафонов.

По его словам, на цене сырья также скажется развитие спроса в США и азиатском регионе, а также то, какой будет геополитическая обстановка в мире, в особенности, в ближневосточном регионе.