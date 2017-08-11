Госдолг Киргизии растет. Озвучены итоги и перспективы развития страны

Бишкек, , 13:56 — REGNUM Только за первый квартал 2017 года государственный долг Киргизии вырос на 0,7% и составил 285,5 млрд сомов (246,12 млрд рублей) или 57,6% к ВВП. Об этом говорится в аналитическом докладе, подготовленном экспертами Евразийского банка развития.

Дефицит бюджета этой среднеазиатской страны в январе — марте 2017 года достиг 0,9% к ВВП, даже несмотря на то, что налоговые поступления в данный период выросли на 9,4%. Негативное влияние на этот показатель оказало сокращение неналоговых сборов и трансфертов — оно обусловило снижение доходной части госказны на 4,1% по сравнению с аналогичным периодом минувшего года. Также возникновению дефицита посодействовал рост государственных расходов на 7,7%, в том числе вследствие повышения зарплаты бюджетникам и госслужащим.

В документе подчеркивается, что высокие объемы производства золота в Киргизии позволили увеличить темпы роста ВВП в первом квартале 2017 года на 7,8% в сопоставлении с первым кварталом 2016 года.

«Ускорение роста экономической активности в других секторах промышленного производства произошло в условиях ослабления дисбалансов реального эффективного обменного курса. Сокращение производства в ряде обрабатывающих отраслей, отчасти обусловленное переоцененностью киргизстанской нацвалюты, сменилось стремительным ростом», — уточнили эксперты.

Вместе с тем, по итогам первой половины 2017 года рост валового внутреннего продукта Киргизии замедлился до 6,8% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. При этом, предрекают в ЕАБР, высокие темпы роста пока будут сохраняться, чему благоприятствует внешнеэкономическая среда, улучшение покупательной способности населения. Однако во второй половине 2017 года с исчерпанием эффекта низкой базы следует ожидать замедления экономической активности.

Что касается инфляционных показателей, то здесь следует отметить, что период низких цен на мировых рынках продовольствия заканчивается, и дефляционные тенденции в Киргизии также прекратятся уже в ближайшее время.

«Это приведет к тому, что инфляция по итогам 2017 года войдет в целевой коридор в 5% — 7%. В последующие годы она будет развиваться вблизи верхнего порога инфляционного коридора, что отчасти будет обусловлено мягкой фискальной политикой. Со стороны монетарного сектора будущий инфляционный фон задается текущей слабоотрицательной реальной ставкой в условиях отклонения ставки на денежном рынке (1,3% в среднем за первый квартал 2017 года) от базовой (5% на конец этого периода)», — говорится в докладе.

ИА REGNUM напоминает, что по итогам 2016 года государственный долг Киргизской Республики составил или 61,4% к ВВП. При этом объем валового внутреннего продукта этой среднеазиатской страны достигал 458 млрд сомов (более 394,82 млрд рублей по текущему курсу), а рост ВВП — 3,8%. Инфляция в минувшем году снизилась на 0,5%.

По официальным данным, в 2015 году профицит бюджета Киргизии составлял порядка 1,58 млрд сомов (1,36 млрд рублей). В 2016 году нехватка средств в госказне достигала 21,57 млрд сомов (свыше 18,59 млрд рублей). На 2017 год дефицит киргизстанского госбюджета запланирован в пределах 23,3 млрд сомов (19,91 млрд рублей).

Отметим, что согласно прогнозам Евразийского банка развития, рост ВВП Киргизии по итогам 2017 года должен будет составить 3,7%, в 2018 году — 3,9%, в 2019 — 4,1%. Аналитики Всемирного банка считают, что в 2017 году киргизстанская экономика должна будет вырасти на 3,4%, в 2018 году — на 4%, а в 2019 году — на 4,8%.