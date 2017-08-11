Эксперт: на Дальнем Востоке идут качественные изменения

Владивосток, , 13:52 — REGNUM На Дальнем Востоке идут качественные изменения, а инвестиционная привлекательность региона в настоящее время очевидна. Об этом 11 августа сообщает пресс-служба Минвостокразвития со ссылкой на заявление Германа Пихоя, генерального директора ПАО «Высочайший», реализующего крупнейший проект по созданию горно-обогатительного комбината в Якутии.

По его словам, государственная политика направлена на ускоренное развитие Дальнего Востока, при этом его инвестиционная привлекательность повышается, а инвестор получает возможность выбрать необходимый механизм поддержки его бизнеса.

«Видно, как на Дальнем Востоке идут качественные изменения: принимаются новые законы, разрабатываются новые механизмы поддержки бизнеса, — подчеркивает Пихоя. — Инвестиционная привлекательность Дальнего Востока в настоящее время очевидна. Однако останавливаться на достигнутом не стоит».

По его мнению, создаваемые условия для развития региона смогут повысит капитализацию региональной системы, построить новые предприятия и создать новые рабочие места, что, в свою очередь, приведёт к росту дохода населения и налоговых отчислений в бюджет.

Напомним, на сегодняшний день на Дальнем Востоке создано 17 территорий опережающего развития (по одному на Чукотке, в ЕАО и Камчатском крае; по две в Республике Саха (Якутия) и Сахалинской области; по три в Амурской области и Хабаровском крае; четыре в Приморском крае).

Режим свободного порта на Дальнем Востоке действует в пяти регионах (Приморье, Хабаровский край, Сахалинская область, на Камчатке и Чукотке).

Как сообщало ИА REGNUM, с момента реализации федерального закона о ТОР и свободном порте Владивосток было подписано 416 соглашений на реализацию инвестиционных проектов на 808 млрд рублей. Всего в рамках реализации проектов планируется создать более 55 тыс. рабочих мест.

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