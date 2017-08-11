Сельский район в Чувашии конкурирует со столицей по уровню зарплаты

Чебоксары, , 13:39 — REGNUM В Чувашии в январе-июне 2017 года средняя зарплата возросла на 7,9%, реальная — на 4,5%. Об этом свидетельствуют предварительные данные Чувашстата, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в январе-июне 2017 года по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом возросла на 7,9% и достигла 23 749, Ю3 рубля. В июне 2017 года по сравнению с июнем 2016 года средняя зарплата увеличилась на 7,6% — до 26 973,6 рублей.

Минимальная зарплата сложилась в лесоводстве (12 093,1 рублей, или 50,9% от республиканского уровня), деревообработке (12 450 рублей, или 52,4%), рыбоводстве (13 666,1 рублей, или 57,5%) и полиграфии (14 821,9 рублей, или 62,4%). Больше всего получают специалисты, занимающиеся научными исследованиями и разработками (50 702 рубля, или в 2,1 раза выше среднереспубликанского уровня), в производстве компьютеров, электронных и оптических изделий (40 096,6 рублей, или 168,8%), финансисты и страховщики (37 621,9 рублей, или 158,4%).

Реальная средняя заработная плата, рассчитанная с учётом индекс потребительских цен, в январе-июне текущего года составила 104,5% к аналогичному прошлогоднему периоду, в июне 2017 года — 103,9% к июню 2016 года.

Выше среднереспубликанского уровня средняя зарплата (без учёта выплат социального характера) по итогам полугодия была только в двух муниципальных образованиях — Чебоксарах и Красноармейском районе. Минимальная — в Алатырском и Янтиковском районах.

Среднесписочная численность работающих в организациях республики по итогам полугодия сократилась на 2,4% — до 313,9 тыс. человек.