Банк «Югра» и Центробанк: противостояние продолжается

Москва, , 13:32 — REGNUM Масштабная деятельность Центробанка по ликвидации «сомнительных» банков, продолжавшаяся на протяжении последних 4 лет, привлекла внимание сотрудников Генеральной прокуратуры РФ. Поводом для вмешательства представителей Генпрокуратуры в деятельность банковского регулятора стало дело банка «Югра».

Сотрудник адвокатского бюро «Кобелев и партнеры», известный юрист Сергей Гришанов дал свою оценку сложившейся ситуации на портале Право.ру. Он считает дело банка «Югра» «чиновничьим произволом» и стремлением к «изъятию бизнеса». Напомним, 10 июля ЦБ ввел в банке временную администрацию, а 28 июля лишил организацию лицензии. Между тем акционеры банка неоднократно заявляли о намерении спасти банк и даже предлагали свой план восстановления.

Собственники обратились в суд с требованиями признать действия регулятора незаконными. Генпрокуратура, обычно не вмешивающаяся в деятельность Центробанка, по итогам проверки приняла сторону банка «Югра». Теперь их усилия объединены, хоть и имеют разные цели» собственники пытаются спасти бизнес, а ГП стремится к соблюдению закона, в том числе и органами власти. Чем закончится это дело, говорить пока рано, отмечает Сергей Гришанов. Судебные слушания по рассмотрению иска начнутся 15 августа.