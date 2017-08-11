Минобороны Украины закупило новую технику и военные тренажеры

Киев, , 13:31 — REGNUM 107 контрактов заключило Министерство обороны Украины на 2017 год на сумму порядка 4,5 млрд гривен ($180 млн), заявил спикер оборонного ведомства полковник Максим Праута, сообщает 11 августа пресс-служба Минобороны Украины.

По его словам, контракты заключались министерством в рамках государственного оборонного заказа на 2017 год и годового плана закупок. Он отметил, что в результате были закуплены и поставлены порядка 300 новых и модернизированных образцов различной техники: автомобильной, инженерной, бронетанковой, авиационной.

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Также Минобороны закупила радиотехнические станции и около 22 тыс. боеприпасов. Среди новой техники Праута выделил 30-мм автоматическую пушку ЛВГ-30, тренажер пилота самолета Л-39 и тренажер экипажа бронетранспортера БТР-4.

Напомним, ранее Генпрокуратура Украины сообщила о задержании пятерых чиновников министерства обороны за халатное отношение к военной службе. В результате действий чиновников Минобороны переплатило порядка $1,33 млн за каски и бронежилеты для подразделений ВСУ.

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