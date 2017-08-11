Смоленск: сотрудников сгоревшей фабрики «Шарм» обещают обеспечить работой

Смоленск, , 12:40 — REGNUM Производство смоленской фабрики «Шарм», на которой вечером 10 августа произошел крупный пожар, должно быть восстановлено, а на всех предприятиях Смоленской области пройдут внеплановые проверки соблюдения пожарной безопасности. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации региона по итогам внеочередного заседания членов обладминистрации 11 августа.

Срочное заседание, на котором обсуждалась ситуация с фабрикой «Шарм», где вечером 10 августа произошел крупный пожар, провел губернатор Алексей Островский.

«Я считаю это ЧП областного масштаба, с учетом числа сотрудников предприятия, которые могут потерять работу», — сказал на заседании Алексей Островский.

Как сообщил губернатор, по итогам встречи с начальником регионального Управления МЧС России Алексеем Назарко принято решение о проведении внеплановых проверок соблюдения правил пожарной безопасности на всех смоленских предприятиях. Как отмечалось, именно нарушение противопожарных требований и могло стать причиной возгорания на швейном предприятии.

Но самой важной проблемой сегодня остается восстановление производства: на фабрике работали 450 человек. Губернатор подчеркнул: недопустимо, чтобы такое количество сотрудников остались без работы, а их семьи — без источника дохода.

Алексей Островский поручил вице-губернатору Ростиславу Ровбелю провести переговоры с собственником фабрики «Шарм» (поставляет в магазины продукцию под известным российским брендом).

«Нужно найти такую форму взаимодействия с владельцем, которая гарантировала бы полное восстановление производства. Мы как региональная власть, со своей стороны, готовы рассмотреть все возможные меры поддержки фабрики», — заявил губернатор, поручив также взять под контроль ситуацию и начальнику регионального департамента государственной службы занятости населения Андрею Шиманову.

Ростислав Ровбель доложил, что, по имеющейся информации, руководство фабрики уже проводит переговоры с рядом предпринимателей, арендующих у компании производственные площади в других корпусах предприятия, что говорит о заинтересованности в восстановлении производства. Также обсуждается возможность трудоустройства сотрудников «Шарма» в случае необходимости на работу в другие компании региона.

«Что касается трудоустройства людей на иные предприятия или сохранения за ними мест на фабрике «Шарм», эту работу нужно провести в кратчайшие сроки», — распорядился Алексей Островский, поручив организовать переговоры со всеми профильными предприятиями области.

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