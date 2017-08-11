Пётр Гарчу, , 12:44 — REGNUM

Российская Федерация традиционно является одним из основных мест работы молдавских граждан, которые из-за отсутствия достойной заработной платы вынуждены выезжать за рубеж. Россия является лидером и в процентном соотношении общего объема денежных переводов в Молдавию. Однако за последние пять лет, по данным Национального Банка Молдовы, этот показатель снизился почти в два раза. По мнению экспертов, причины кроются как в кризисных процессах российской экономики, так и в использовании альтернативных способов передачи денег.

Денежные переводы из-за границы более 15 лет играют важную роль в поддержке экономики Молдавии. В лучшие годы сумма переводов составляла более 30% ВВП страны. Общий объем переводов за прошлый год составил 1 млрд 79 млн долл США, и это худший показатель за последние пять лет. Например, в 2014 году переводы составили 1 млрд 612 млн.

Основным источником поступления денег в Молдавию является Российская Федерация. При этом за последние пять лет показатель годовых денежных переводов из России уменьшился почти в два раза. Если в 2012 году он составлял 65,6% от общей суммы переводов, то в 2016 году показатель уменьшился до 35,9%. Но Россия по-прежнему является лидером по переводам из-за границы. Ее доля в 2016 году составила 387,48 млн долларов. На втором месте расположился Израиль — 14,2% (153,64 млн), а за ним Италия — 12,4% (133,46 млн). Больше всего переводы из России в Молдавию сократились в 2014—2015 годах, во время ослабления российского рубля, вызванного снижением мировых цен на нефть, а также введением экономических санкций в отношении России со стороны ряда западных стран. Одновременно с уменьшением переводов из России наблюдается их рост из стран ЕС, доля которых за последние пять лет выросла с 18,6% (2012 г.) от общей суммы переводов до 31,8% (2016 г.)

Недоверие к банковской системе

Эксперты отмечают, что начиная со второй половины 2000-х годов метод передачи денег путем перевозки уступил место международным системам переводов. Однако громкие банковские скандалы в Молдавии вокруг «кражи миллиарда» обусловили недоверие со стороны граждан. Частично молдавские гастарбайтеры вернулись к старой схеме передачи денег — через посредников.

Например, такая схема действует в крупных городах, как Москва или Санкт-Петербург, где деньги передаются через водителей международных автобусных перевозок. Для надежности говорят пароль, который должен подтвердить получатель в Молдавии.

Выезд на ПМЖ

Если до 2013−2014 годов в Россию уезжала в основном работоспособная часть населения, оставляя детей на воспитание родственникам, то в последние три года, освоившись, молдавские мигранты начали переезжать на постоянное место жительства в РФ, забирая всю семью. Учитывая, что в Молдавии функционируют ряд школ с обучением на русском языке, переезд для детей проходит не так болезненно.

Особенно большой поток на переселение в Россию идёт из Гагаузии, где для большинства жителей родной язык — русский. Уезжая из страны, люди оставляют свои дома, нередко в хорошем состоянии — бесхозными.

За последние пять лет наибольшее количество эмигрировавших в Россию жителей Молдавии было зафиксировано в 2013 году, когда в Россию в поисках лучшей жизни отправились 18,2 тыс. человек.

Спасательный круг для молдавской экономики

Денежные переводы в последние 15 лет держат на плаву структуру молдавской экономики, такого мнения придерживается эксперт Виктор Чобану.

«В структуре молдавской экономики импорт в два раза превышает экспорт, а в 2015 году после «кражи миллиарда» вообще был огромный провал. Денежные переводы как раз компенсируют дефицит экспорта. Есть расхожая фраза, что гастарбайтер — это самый большой инвестор. Но это больше фигуральная фраза, потому, что деньги не превращаются в инвестиции, а больше уходят на внутреннее потребление», — считает эксперт.

Отметим, что ежегодно Молдавия получает в качестве переводов около 2 млрд долларов, в то время как прямые иностранные инвестиции в среднем в год составляют около 200 млн долларов. По самым оптимистичным прогнозам только начиная с 2020 г. Молдавия сможет привлекать до 600 млн долларов ежегодно.

Примечание: денежные переводы в Молдавию составляют не только трансферты гастарбайтеров, но и социальные выплаты гражданам РФ, проживающим в Молдавии (0,3% от общей суммы переводов за 2016 год), а также местные переводы, в том числе заработной платы физическим лицам-резидентам от представительств нерезидентов (международных финансовых институтов, международных организаций, иностранных экономических агентов) в Республике Молдавия (1,4% от общей суммы переводов). Деньги, которые передаются вне банковской системы, не учитываются в официальных отчетах. Переводы из Приднестровья также не учитываются.