Крупнейший в Поволжье завод по переработке рыбы запустят под Волгоградом

Волгоград, , 12:23 — REGNUM В Волгоградской области начнут перерабатывать рыбу на новом предприятии. Рыбоперерабатывающий завод, который станет одним из крупнейших в Поволжье, заработает в городе Михайловка, передаёт ИА REGNUM 10 августа.

Планируется, что здесь смогут перерабатывать ежегодно более 2,5 тысячи тонн сырья. Треть своей продукции компания намерена реализовать через сеть фирменных магазинов, что позволит снизить цену для покупателя. Завод обеспечить волгоградцев и жителей соседних регионов вяленой, соленой и копченой рыбной продукцией.

Как пояснили в областной администрации, реализация этого инвестиционного проекта входит в комплекс мероприятий по повышению инвестиционной привлекательности моногородов, к которым относится и Михайловка. Открытие нового производства даст городу дополнительно порядка 40 рабочих мест.

«Это первый для нас такой проект. Переработка рыбы — одна из отраслей, которая не развивалась на протяжении десятилетий», — отметил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров в ходе визита в Михайловку и подчеркнул, что сегодня это направление возрождается.

«Когда будет возможность стабильно сбывать продукцию, то будет увеличиваться и объем производства», — отметил глава региона.

По словам Бочарова, власти заинтересованы в том, чтобы помочь загрузить завод рыбой из местных водоёмов, чтобы волгоградские рыбоводческие хозяйства привозили рыбу сюда.

Добавим, что в реализацию инвестпроекта по строительству рыбоперерабатывающего завода в общей сложности будет вложено 70 млн рублей. В настоящее время он почти завершён: сейчас идут пуско-наладочные работы. Производство оснащено самым современным и преимущественно отечественным оборудованием. Запустить завод планируется в конце 2017 года.

Сегодня в Волгоградской области работают порядка 630 предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности. За последние три года объемы глубокой переработки выросли в 3,5 раза — с 70 тысяч тонн до 250 тысяч тонн. В планах — за два года увеличить показатель до 350 тысяч тонн.