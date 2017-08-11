Платежами за воду в Ярославле займется «ЯрОблЕИРЦ»

Ярославль, , 12:01 — REGNUM На сайте Госзакупок подведены итоги конкурса, объявленного «Ярославльводканалом» на оказание услуг по организации расчетов за услуги холодного водоснабжения и информационного-вычислительного обслуживания в Заволжском районе Ярославля. Победителем признан «ЯрОблЕИРЦ» с предложением цены 5,8 млн рублей, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

При этом второй участник закупки — НАО «РКЦ» — предложил свои услуги с существенно меньшей стоимостью — 3,3 млн рублей. Начальная цена закупки составляла 6,2 млн рублей.

Согласно протоколу, НАО «Расчетно-кассовый центр» в общем набрал 141 балл, «ЯрОблЕИРЦ» — 147 баллов. Можно предположить, что вперед он вырвался за счет того, что у НАО «РКЦ» по протоколу оказалось 290 пунктов приема денежных средств, а у «ЯрОблЕИРЦ» — 1530. Но, как выясняется, это не совсем так.

«Мы будем подавать в суд. Пока нет возможности сравнить нашу заявку и заявку «ЯрОблЕИРЦ», делать какие-то выводы сложно, потому что, по нашим данным, «Водоканал» не учел все количество пунктов приема платежей. Мы заявляли 1800 с небольшим, а «ЯрОблЕИРЦ» — 1530. По итогам получилось, что у «ЯРоблЕИРЦ» оставлены все пункты приема платежей, а у нас — только 280. Для меня это странно, потому что и у «ЯрОблЕИРЦ», и у нас основные пункты приема платежей — это Сбербанк и Промсвязьбанк. У нас идентичные договоры, пункты приема платежей у Сбербанка не могут отличаться для разных компаний. Так что мы все поймем, когда ознакомимся с документацией в рамках судебного процесса» — пояснила корреспонденту ИА REGNUM генеральный директор НАО РКЦ Ольга Ломоносова.

Она добавила, что НАО РКЦ заявлял 1800 касс, потому что у них больше банков, с которыми заключены договоры.

«ЯрОблЕИРЦ» работает с ограниченным количеством банков, а мы работаем еще и коммерческими банками. И, соотвественно, по Ярославлю их однозначно больше. Но итог закупки мы видим» — сказала Ольга Ломоносова.