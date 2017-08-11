Нефть надолго утягивает рубль вниз

Москва, , 11:44 — REGNUM Снижение нефтяных цен в очередной раз спровоцировало падение рубля и на этот раз надолго. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 11 августа заявил президент АО «Банк Воронеж» Олег Кисляк.

Цены на нефть на торгах 11 августа опустились до 51,5 доллара за баррель нефти марки Brent, а курс рубля оказался у отметки 60,2 за доллар.

«Падение нефтяных цен связано с тем, что страны ОПЕК продолжают превышать квоты по добыче, производство в Ливии и Нигерии заметно выросло, а они вообще освобождены от обязательств по сделке ОПЕК+», — считает Кисляк.

Кроме того, по его словам, на российскую валюту повлияла и усиливающаяся эскалация конфликта между КНДР и США.

«Геополитические риски снижают аппетит инвесторов к рисковым активам, поэтому они выходят из них, в том числе из рублевых», — объясняет эксперт.

Между тем, на курсе рубля также сказываются и другие факторы — в том числе давление со стороны платежного баланса и потоки капитала.

«На этом фоне рубль может завершить неделю в районе 60,5 к доллару и около 71,3 к евро. В дальнейшем динамика будет зависеть от состояния рынка нефти и новых новостей из Азии», — уверен Кисляк.