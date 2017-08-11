Пермская свиноферма под прицелом ФАС: кто достоин субсидии?

Пермь, , 11:39 — REGNUM В Пермском крае крупный свинокомплекс оказался в центре внимания УФАС в связи с распределением многомиллионных субсидий. В действиях правительства Пермского края и министерства сельского хозяйства и продовольствия региональное антимонопольное ведомство выявило признаки нарушения законодательства. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевом УФАС, проверка показала, что региональная власть установила такие требования к получателям субсидий, которым соответствует только одно предприятие Прикамья — ООО «Свинокомплекс Пермский», таким образом, налицо нарушение закона о защите конкуренции: незаконный порядок предоставления субсидий и создание преимущественных условий для ООО «Свинокомплекс Пермский».

Согласно документу правительства, субсидии предоставляются в случае наличия у сельскохозяйственного предприятия поголовья свиней в количестве не менее 15 тыс. голов. Порядок предоставления субсидий был разработан в рамках программы «Развитие свиноводства в Пермском крае на 2013−2015 годы и на период до 2020 года». Сумма выделенных субсидий ООО «Свинокомплекс Пермский» составила 207 млн рублей.

И.о. руководителя УФАС Александр Плаксин считает, что при существующем механизме субсидирования только одно предприятие поучает основную сумму на организацию производства:

«ООО «Свинокомплекс Пермский» получает преимущество на рынке, при этом мелким фермерам становится еще сложнее вести конкурентную борьбу. Такая ситуация ведет к ликвидации мелких и средних сельхозтоваропроизводителей».

Гендиректор ЗАО «Синергия» Александр Печорский считает пермскую «дочку» добросовестным получателем субсидии:

«Мы ничего не нарушали. Сама программа действует с 2013 года. Сложно комментировать — свою точку зрения должен высказать Минсельхоз», сообщает издание «Коммерсантъ».

В Минсельхозе края от комментариев воздерживаются, отмечая, что получили документы и занимаются их изучением.

Между тем стоит отметить, что ООО «Свинокомплекс «Пермский» входит в омскую ГК «Синергия». Свиноферма взята в аренду с конца 2015 года на 49 лет. Предприятие занимается производством, воспроизводством, выращиванием и откормом свиней, а также переработкой и обеспечивает регион свининой на 82%. При поддержке краевых властей ГК модернизирует свинокомплекс.

На момент вхождения ГК «Синергия» в бизнес на свинокомплексе долг предприятия составлял порядка 1,2 млрд рублей. При заключении договора о долгосрочной аренде группа компаний взяла на себя обязательства по выплате этих сумм.

Летом 2017 года из-за долгов предприятию отключали энергоснабжение. После вмешательства краевого правительства в ситуацию электроснабжение возобновили.

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