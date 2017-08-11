Разбитые новгородские дороги починят дорожники из Иваново и Ростова-на-Дону

Великий Новгород, , 11:23 — REGNUM В Новгородской области начали ремонт самых разбитых дорог регионального значения. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-центре правительства области, будут отремонтированы участки автодорог Крестцы — Окуловка — Боровичи, Боровичи — Перелучи, Устюжна — Валдай, Подлитовье — Парфино — Старая Русса, Шимск — Старая Русса — Локня — Невель.

По словам заместителя губернатора Новгородской области Александра Дронова, общая протяжённость ремонтируемых участков составит 190 км, контракты заключены на сумму почти в 1 млрд рублей.

Победителями открытых аукционов стали ООО «ДСУ-1», зарегистрированная в Ивановской области, и ООО «СК «Юг» (Ростов-на-Дону).

«В связи с тем, что подрядные организации зарегистрированы на территории других субъектов, в течение двух недель они должны встать на налоговый учет в Новгородской области, чтобы налоги поступали в бюджеты муниципальных образований», — заявил вице-губернатор.

Подрядчики уже приступили к выполнению работ. Дорожники проведут фрезерование существующего покрытия, обустроят выравнивающий и верхний слои дорожного полотна, укрепят обочины и произведут разметку проезжей части.

С ООО «ДСУ-1» заключён контракт на сумму в 616,9 млн рублей. Ивановская компания была единственным участником аукциона, теперь ей предстоит отремонтировать участок дороги Крестцы — Окуловка — Боровичи, о плачевном состоянии которой новгородские бизнесмены говорили даже президенту РФ Владимиру Путину.

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Также ивановские дорожники отремонтируют 34 км дороги Боровичи — Перелучи и дорогу Устюжна — Валдай от города Боровичи до границы с Тверской областью.

ООО «СК «Юг» также было единственным участником аукциона. С компанией заключён контракт на 329,7 млн рублей на ремонт дороги Подлитовье — Парфино — Старая Русса в Крестецком и Парфинском районах Новгородской области и дороги Шимск — Старая Русса — Локня — Невель в Старорусском районе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Новгородской области сформирована опорная сеть автомобильных дорог протяженностью 2390 км — это дороги с наиболее интенсивным движением, которые связывают крупные населенные пункты. Эти дороги, как заявило новое руководство области, будут отремонтированы в приоритетном порядке в течение трёх лет. Из средств областного дорожного фонда, который составляет 2 млрд 645 млн рублей, к концу 2017 года в регионе намерены отремонтировать порядка 104 км дорог и 21 искусственное сооружение. Также на ремонт будут направлены дополнительные средства из федерального бюджета — это ещё практически половина дорожного фонда региона, 1,25 млрд рублей.

Как заявлял вице-губернатор Александр Дронов, курирующий дорожное строительство, по окончании дорожно-строительного сезона 2017 года планируется привести в нормативное состояние 997 км автомобильных дорог области, тем самым уменьшив с 74% до 65% показатель дорог, не соответствующих требованиям. Впоследствии этот показатель намерены снижать на 10% ежегодно.

Протяжённость автомобильных дорог Новгородской области составляет 14 849 км, в том числе 401 км федеральных дорог, 8422 км региональных или межмуниципальных и 6026 км местных.

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