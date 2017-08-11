Латинская Америка становится все менее привлекательна для инвесторов

Сантьяго, , 11:04 — REGNUM Исполнительный секретарь Экономической комиссии ООН для Латинской Америки и Карибского бассейна (ЭКЛА) Алисия Барсена 10 августа заявила, что прямые иностранные инвестиции в Латинскую Америку потеряли динамизм в 2016 году по сравнению с предыдущим годом из-за низких цен на сырье и медленного роста региона, сообщает ИА EFE.

Иностранные инвестиции в регионе упали на 7,9% в 2016 году, в денежном выражении составив $167,043 млрд, говорится в докладе «Прямые иностранные инвестиции в Латинской Америке и Карибском бассейне в 2017 году», представленном 10 августа в Сантьяго-де-Чили.

В тексте доклада говорится, что прямые иностранные инвестиции (ПИИ) сократились в 2016 году на 17% с момента своего пика в 2011 году $206,935 млрд.

«Латинская Америка потеряла динамизм, и несмотря на падение, мы видим, что регион получил 10% от мировых ПИИ (как и в 2015 году), однако это очень важный минимум с 2011 года», — заявила Барсена.

В настоящее время потоки ПИИ составляют 3,6% от валового внутреннего продукта (ВВП) региона, средний рост которого составляет 2,5%.

Барсена заявила, что в 2016 году развитые страны играли «главную роль» в мировых ПИИ, составив 59% от их общего объема, несмотря на всплеск «экономического национализма» в мире.

С другой стороны, страны с развивающейся экономикой в 2016 году вложили 37% в долю глобальных ПИИ, что объясняется сдвигом транснациональных корпораций в сторону рынков, которые предлагают сложные технологии и расширение цифровой экономики, чему особое внимание уделяется в развитых странах.

В этом смысле один из секторов, который сохранил свой динамизм, является рынок автопроизводителей, диверсифицирующих свой портфель продуктов с разворотом в сторону автоматизации транспортных средств.

«Ожидается, что к 2020 году появятся первые коммерческие версии полностью автономных автомобилей», — говорится в докладе.

Глобальная тенденция также стимулирует слияния и поглощения в странах с развитой экономикой, в том числе Китай выступает в качестве второго по величине инвестора после США, с их покупками в США и Евросоюзе, на долю которых приходится 73% от общего объема ПИИ.

В латиноамериканском регионе ПИИ выросли всего в 9 странах в период между 2015 и 2016 годами, в первую очередь на Багамах, в Панаме, Колумбии, Доминиканской Республике, Бразилии и Парагвае.

Несмотря на спад, Бразилия увеличила на 5,7% приток ПИИ в 2016 году и оставалась крупнейшим получателем инвестиций в регионе, в денежном выражении это составляет $78,929 млрд (47% от общего числа).

По секторам ПИИ в природных ресурсах снизились с 18,0% в 2010—2015 годах до 13,0% в 2016 году в связи с падением цен на сырье. Вместо этого, вес производства и услуг увеличился до 40,0% и 47,0% соответственно.

Новые инвестиции направлены на возобновляемые источники энергии, телекоммуникации и автомобильную промышленность.

В Чили и Мексике выросла доля возобновляемых источников энергии в связи с анонсами новых проектов в обеих странах, которые в 2016 году сосредоточили 33% и 32% от суммы прямых иностранных инвестиций для сектора в регионе соответственно.

Исполнительный секретарь пришла к выводу, что ПИИ имеют большое значение для развития экспорта, ключевого для роста региона, и создания новых секторов экономики, однако существующие крупные разрывы в производительности труда и в технологиях показывают, что только инвестиций не достаточно.

Комиссия прогнозирует дальнейшее снижение притока ПИИ в Латинскую Америку в 2017 году, которое составит около 5%.

Напомним, несмотря на мировой экономический кризис, который коснулся всех стран Латинской Америки и Карибского бассейна, в результате чего некоторые из них, такие как Бразилия, Аргентина и Венесуэла, уже несколько лег не могут преодолеть экономический спад, регион в целом показывает устойчивый рост, а специалисты и мировые рейтинговые агентства дают положительные прогнозы по дальнейшему развитию Латинской Америки.