Прибыль детских садов в Казахстане за год снизилась в два раза

Астана, , 10:52 — REGNUM В Казахстане прибыль детских образовательных учреждений в 2016 году снизилась почти в два раза по отношению к 2015 году, сообщает 11 августа издание ranking.kz.

Сообщается, что по итогам 2016 года общий объём чистой прибыли детских садов и мини-центров составил 1,4 млрд тенге (250 млн рублей), что почти в два раза меньше прошлогоднего результата (2,6 млрд тенге или 470 млн рублей).

При этом, самым прибыльным в дошкольном образовании стал частный сектор. За 2016 год частные детсады и мини-центры зафиксировали прибыль 1,3 млрд тенге против 104,9 млн тенге прибыли государственных учреждений.

«Основной объем услуг в области дошкольного образования оказывается за счет бюджета — 164,4 млрд тенге в 2016 году. Для сравнения, за счет населения услуг в секторе было оказано на 50,2 млрд тенге, предприятий — на 409,3 млн тенге», — сообщили в издании.

В издании также отмечают, что у сектора дошкольного обучения хорошие перспективы на будущее — благодаря демографическому росту в Казахстане спрос на рынке значительно превышает предложение. Так, в 2003 году из 100 мест в детсадах были свободны 5 мест, а в 2005 году мест в дошкольных учреждениях стало не хватать. На конец 2016 года на 100 мест были зарегистрированы 106 детей.

Отмечается, что согласно госпрограмме развития и науки, сектору дошкольного образования в Казахстане уделяется одно из центральных мест. Планируется, что доля детей 3−6 лет, обучающихся в дошкольных учреждениях, в 2017 году составит 87,5%, а в 2019 — 100%.

Как сообщало ИА REGNUM, последние четыре года государственные больницы Казахстана работают в минус, при этом частные клиники, наоборот, наращивают прибыль.

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