Спецтехнику «Чувашавтодора» пытаются распродать

Чебоксары, , 10:28 — REGNUM В Чувашии повторно объявлены торги по продаже имущества банкротного ОАО «Чувашавтодор». На торги выставлена спецтехника предприятия, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на Федеральный реестр сведений о банкротстве.

Повторные торги по продаже имущества «Чувашавтодора» пройдут в форме аукциона, открытого по составу участников и с открытой формой подачи предложений о цене. Всего на аукцион выставлено 42 лота специализированной техники — дорожные катки, самосвалы, автогрейдеры, экскаваторы, тракторы. Самая высокая цена установлена на асфальтоукладчик — он выставлен на продажу за 7,1 млн рублей. Общая стоимость распродаваемой спецтехники составляет примерно 52 млн рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 27 апреля 2016 года решением Арбитражного суда Чувашии «Чувашавтодор» был признан банкротом. Тогда отмечалось, что долги предприятия перед кредиторами составляют почти 930 млн рублей, а временный управляющий обращал внимание на «признаки преднамеренного банкротства».

Напомним, в 2014 году было осуждено бывшее руководство «Чувашавтодора». Фигурантами являлись пятеро человек во главе с бывшим директором, который в итоге получил три года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима со штрафом 900 тыс. рублей.

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