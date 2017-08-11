Китайская корпорация HNA приобрела аэропорт в Германии

Пекин, , 10:23 — REGNUM В немецком Рейнланд-Пфальце состоялась торжественная церемония подписания документов о приобретении контрольного пакета акций аэропорта Франкфурт-Хан китайской корпорацией HNA. Стоимость сделки составила $17,7 млн.

Согласно достигнутым договоренностям, китайские инвесторы приобрели 82,5% акций немецкого аэропорта. Переговоры между представителями HNA и властями Рейнланд-Пфальца длились более полутора лет, пишет «Чжунго жибао».

По неподтвержденным данным, китайская корпорация намерена провести модернизацию комплекса, после чего Франкфурт-Хан станет хабом для рейсов Hainan Airlines. Авиакомпания ранее заявляла о намерениях расширить карту маршрутов, укрепив свои позиции в Европе.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, китайская авиакомпания Hainan Airways добавит дополнительные самолеты на прямой рейс по маршруту между Пекином и Манчестером, который будет осуществляться вместо четырех — пять раз в неделю уже в июне текущего года.

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