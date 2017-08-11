АТОР назвала 10 причин отдыхать в России

Москва, , 10:17 — REGNUM В настоящее время отдых в России — это не дань обстоятельствам, а осознанный выбор многих туристов. Поддержка внутреннего туризма в последние годы помогла российским гражданам понять, что в страны есть очень красивые места, сообщили в Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Ведущие туроператоры, продающих туры по России и составили список основных причин, по которым нужно выбирать Россию в качестве отдыха.

1. Природное многообразие и круглогодичность отдыха.

Важное преимущество российских курортов — то, что многие наши курорты можно посещать круглый год — например, съездить в Сочи на Новый год или посмотреть на местное весеннее цветение (тем более, что на пляжных курортах в зимнее время падают цены).

Климатические особенности России дают возможность насладиться осенью, зимой и весной самыми разными видами отдыха: это лечебно-оздоровительный туризм, весь спектр активного отдыха — от горнолыжных туров до треккингов, экскурсионные, паломнические поездки и многое другое.

2. Пляжный отдых — развлечения на любой вкус

В России огромное многообразие пляжных курортов. В распоряжении туристов варианты отдыха в бухтах или на берегу «открытого» моря, песчаные и галечные пляжи самых разных типов.

Можно заняться этнографическим или этно-гастрономическим туризмом — посетить поселения малых народностей, расположенные на территории курортных зон и попробовать местные специалитеты.

3. Варианты размещения на любой кошелек и вкус

Туроператоры сходятся во мнении — в России, как на пляжных курортах, так и в других регионах, построено много объектов размещения, соответствующих европейским стандартам, с высоким уровнем обслуживания, хорошим питанием, номерами, оснащенными всем необходимым для комфортного проживания.

Сейчас у туриста есть возможность стать их постояльцами одними из первых. Но если финансовые условия не позволяют — практически на любом курорте всегда есть возможность найти вариант менее комфортабельный, но существенно более дешевый.

4. Ллучшие условия для лечения, оздоровления и отдыха одновременно

Необязательно ехать на зарубежные курорты, чтобы получить качественное лечение и оздоровительные процедуры. Можно отправиться на лечение на курортах Кавказских Минеральных вод, в санатории Алтая, Урала, Западной Сибири, Подмосковья и Средней полосы России, Крыма, Краснодарского края, Карелии.

Во множестве санаториев здесь модернизирована лечебная база, предоставляется качественное лечение и наличествуют развитая инфраструктура.

5. Отдых без акклиматизации

Плавные переходы между климатическими поясами в России обеспечивает минимальную акклиматизацию. Это очень важно для детей, так как их организм особенно чувствителен к климатическим перепадам. Туристы не потеряют ни одного дня отдыха из-за плохого самочувствия и не получат неприятные последствия после возвращения домой

6. Отсутствие языкового барьера, общий менталитет

Необязательно знать иностранные языки для того, чтобы путешествовать. Отсутствие языкового барьера делает отдых внутри страны более комфортным для туристов, не владеющих иностранными языками. Отдыхающие в России без затруднений смогут сделать заказ в кафе, купить необходимые вещи или выразить сотрудникам отеля свои пожелания.

7. Безопасность отдыха и доступность медпомощи

Одно из главных преимуществ отдыха на Родине — это безопасность, которая обеспечивается российским законодательством на всей территории страны. В любых экстренных ситуациях туристы могут быть абсолютно уверены, что их права будут соблюдены.

8. Транспортная доступность и ненужность загранпаспорта

На российские курорты можно добраться самыми разными способами, в то время как для зарубежного отдыха практически единственный вариант — самолет. Путешествуя по России, можно использовать все возможные средства передвижения между городами — поезда, самолеты, машины, речные пароходы. Активно развивается и железнодорожный туризм.

9. All inclusive по-русски и для россиян

Российские отели ориентируются почти исключительно на российских туристов, а наш олл-инклюзив учитывает интересы, вкусы и рацион именно российского потребителя. Система «олл инклюзив», которая сейчас стала появляться в российских отелях — это дань необходимости. Туристы привыкли к этой системе в Турции и Египте, считают туроператоры. Эту информацию подтверждает статистика — бронируя отдых в России, туристы в равной степени запрашивают системы All Inclusive, полный пансион и полупансион (более 20% спроса на каждую систему питания).

10. Все расчеты в рублях и по рублевым картам

Неожиданные скачки курса рубля по отношению к основным мировым валютам, которые происходили в последние 2−3 года, заставили многих туристов отказаться от уже запланированного (и часто даже приобретенного) отдыха. Во внутреннем туризме эти риски сводятся к минимуму. Расчеты по приобретению тура производятся в рублях, как и расчеты туристов на месте отдыха.

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Как сообщало ИА REGNUM, по данным Ростуризма, в России летом 2017 года вырос спрос на путешествия внутри страны. Количество туристов, бронировавших туры по России на июль и август, увеличилось на 24% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.