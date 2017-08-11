Непотопляемый строитель: крупную компанию из Казани банкротят в 11-й раз

Казань, , 10:17 — REGNUM Четвёртая попытка только в 2017 году обанкротить строительно-производственную компанию через дочернюю организацию, аффилированную с обанкроченным «Татфондбанком», предпринята на днях. В Арбитражный суд Татарии иск с требованием банкротства ЗАО «Кулонстрой» поступил 9 августа. Дело к производству пока не принято, дата заседания не назначена, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Истцом по банкротному делу выступило ООО «Научно-производственная фирма «Дорожный элемент» из Казани, которому ответчик задолжал 1,27 млн рублей. Всего же, начиная с 2012 года, иски с требованием признать компанию банкротом подавали 11 раз, четыре из которых в 2017 году. А 4 августа «Татфондбанк» заявил о своём намерении обанкротить ЗАО «Кулонстрой». Ранее конкурсный управляющий ТФБ потребовал признать недействительными пять операций по списанию со счётов ЗАО средств для гашения кредитов. Они производились в декабре 2016 года, когда у банка уже были финансовые проблемы. Общая сумма переводов — 115,27 млн рублей. Три кредитных договора были заключены строительной компанией и ТФБ в период с февраля по октябрь 2016 года.

В производстве Арбитражного суда РТ сейчас уже есть один действующий иск с требованием банкротства ЗАО «Кулонстрой». 14 июня 2017 года в суд обратилось ООО «Экосервис» из Казани, которой ЗАО задолжало 415,6 тыс. рублей. Рассмотрение этого иска назначено на 5 сентября.

По сведениям ЕГРЮЛ, ЗАО создано путём реорганизации другого юрлица. ОГРН компании был присвоен 19 декабря 2002 года. Основная деятельность — строительство жилых и нежилых зданий. Официальной информации об учредителях нет, но, по данным с сайта ЦБ РФ, 48% акций «Кулонстроя» владеет ЗАО «Кулон». Его единственным акционером является Альберт Фахрутдинов. Оставшимися 52% акций стройкомпании владеет АО «Кулонэнергомаш», который также принадлежит вышеупомянутому физлицу. По данным с официального сайта Госсовета РТ, Альберт Фахрутдинов является депутатом двух последних созывов.

С 26 июня 2017 года компания «Кулонстрой» по решению учредителей находится в стадии ликвидации. Ликвидатор — Булат Абдулкин.

По информации ЦБ РФ, ЗАО «Кулонстрой» принадлежит 15,46% голосующих акций ОАО «Ипотечное агентство РТ», которое, в свою очередь, является акционером «Татфондбанка» с долей 7,49%.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2004 году ЗАО «Кулонстрой» было заявлено генподрядчиком международного конно-спортивного комплекса, разместившегося на 90 гектарах бывшего аэропорта Казани.

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Напомним, ПАО «Татфондбанк» был лишён лицензии 3 марта, а признан банкротом 11 апреля 2017 года. До 10 апреля 2018 года продлится конкурсное производство.

В настоящее время в регионе продолжается расследование уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное в крупном размере»).