На Дальнем Востоке резидент СПВ запустил деревообрабатывающее производство

Владивосток, , 10:14 — REGNUM Резидент свободного порта Владивосток (СПВ) запустил деревообрабатывающее производство, реализовав первый этап инвестпроекта по созданию предприятия безотходной переработки круглого леса в Ольгинском районе Приморского края. Об этом 11 августа сообщает пресс-служба Минвостокразвития.

Сообщается, что статус резидента СПВ компания получила в сентябре 2016 года, объем инвестиций в проект составит порядка 50 млн рублей, при этом планируется создать 31 рабочее место.

В пресс-службе отметили, что в рамках проекта компания организовала производство на площади 1 тыс. 600 квадратных метров, оснастив завод оборудованием для обработки и распилки древесины для дальнейшего изготовления из них досок, брусков и других стройматериалов. Планируется, что к 2018 году компания выйдет на объём производства 22 тыс. кубических метров.

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Уточняется, что проект реализуется в три этапа. На первом этапе в 2016 году была подготовлена производственная площадка, подведены коммуникации и приобретено оборудование. Сейчас запущено производство по изготовлению древесной продукции, а следующим этапом станет установка оборудования по более тонкой обработке древесины.

«Мы ориентируемся на поставку продукции на внутреннем рынке Дальнего Востока, а также на выход в страны АТР — Китай и Японию, — говорит директор компании. — Ведение бизнеса в статусе резидента СПВ открывает серьезные перспективы для становления и развития среднего бизнеса и развития лесопромышленного комплекса региона, позволяет создать новые рабочие места».

Напомним, на сегодняшний день в Приморском крае в рамках СПВ реализуют инвестпроекты 230 резидентов с объемом инвестиций более 227 млрд рублей. Планируется создать более 26 тыс. новых рабочих мест.