Украина восстанавливает судоходство на трех реках

Киев, , 10:07 — REGNUM Киев намерен восстановить грузовое судоходство по украинским рекам, заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян, сообщает 11 августа УНН.

По его словам, речь идет о трех судоходных реках — Днепре, Южном Буге и Десне.

«Мы уверенно можем говорить про Днепр, Южный Буг и Десну как совершенно судоходные реки», — сказал Омелян.

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Тем не менее он отметил, что для использования рек в качестве транспортного коридора государству необходимо инвестировать в работы по углублению дна рек и ремонту шлюзов.

«Ремонт шлюзов мы начали уже в этом году, дноуглубление, надеюсь, начнем в этом, максимально — следующем году», — подчеркнул министр.

Он также добавил, что все работы по обустройству рек для судоходства не потребуют значительного финансирования.

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Напомним, по Днестру возможно судоходство только от молдавского города Сороки до плотины Дубоссарской ГЭС территории Приднестровья и от плотины до устья реки. Южный Буг судоходен на 156 км. Река Днепр является одним из ключевых транспортных коридоров Украины, имеющих доступ к порту Киева.

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