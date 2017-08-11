Восточно-Европейская редакция ИА REGNUM, , 10:17 — REGNUM

Газ

Согласно данным компании «Укртрансгаз» (оператор украинской газотранспортной системы), запасы природного газа в украинских подземных хранилищах газа (ПХГ) по состоянию на 8 августа составляли порядка 13,582 млрд кубометров. Таким образом, с 31 июля в ПХГ Украины закачано ещё 405 млн кубометров природного газа — в среднем по 50,6 млн кубометров в сутки, а с конца предыдущего отопительного сезона Украина уже закачала в ПХГ 6,166 млрд кубометров топлива. С приближением осени темпы запасания топлива постепенно снижаются. Так, в сравнении с последней неделей июля они уменьшились на 10%.

«Нет монополии никакого импортного источника. То есть у «Газпрома» мы вообще не покупаем газ сейчас. У нас покупается газ и из Словакии, и из Венгрии, и из Польши. У нас 23 импортера», — хвастается коммерческий директор «Нафтогаза Украины» (ключевой игрок украинской энергетики: добыча нефти и природного газа, поставка газа промышленным потребителям и населению) Юрий Витренко в эфире «5 канала». Основных три: Словакия, Польша, Венгрия. И даже Россия, вот сенсация, может этой зимой вернуться на рынок Украины. По крайней мере Витренко такую возможность допустил, сославшись на «…положительный опыт Стокгольма».

Всего же к началу отопительного сезона в компании намерены закачать 16 млрд кубометров. Т. е. выбрать золотую середину между прошлогодним планом (15 млрд) и прошлогодними же требованиями правительства (17 млрд).

«Нафтогаз Украины» нанял компанию ValueBridge для защиты и продвижения своих интересов в США. Сумма контракта пока неизвестна, придётся ждать, пока эту информацию опубликует сама ValueBridge (в соответствии с законами США, регулирующими лоббистскую деятельность, «Нафтогаз» считается иностранным агентом, информация о том, кого и за сколько они нанимают, публикуется в обязательном порядке). Также компании поставлена задача организовать интервью с руководством «Нафтогаза» и его размещением в мировых СМИ.

Один поляк (Войцех Балчун) с украинской арены ушёл — другой пришёл. Руководителем компании «Укртрансгаз» на днях был назначен Павел Станчак — бывший технический директор Gaz-System (распределительная газовая компания). Павел Станчак также занимался обособлением Gaz-System от PGNiG («польский «Нафтогаз»), и теперь его опытом решили воспользоваться на Украине. Ещё одна возможная причина назначения очередного варяга — постоянные конфликты УТГ с «Нафтогазом». Напомним, буквально недавно сотрудники УТГ обращались с открытым письмом к правительству и президенту, обвиняя «Нафтогаз» в срыве инвестпрограммы и плановых ремонтов. Нужен кто-то нейтральный, со стороны.

У «Нафтогаза» трения не только с УТГ. На днях «Нафтогаз» обменялся ударами с министерством энергетики. Министр Игорь Насалик, хорошо известный способностью сказать что-нибудь яркое и запоминающееся, в интервью изданию «Новое время» резко раскритиковал руководство госкомпании. На вопрос журналиста, который как раз и поинтересовался оценкой министра в отношении конфликта с УТГ, Насалик заявил: «Здесь я на стороне Укртрансгаза. Политику Нафтогаза по ГТС я считаю ущербной. Они поставили на ней крест и не планируют ее использовать в 2019 году… позиция «Нафтогаза» может привести к тому, что «Укртансгаз» впоследствии технически не сможет перекачивать газ. Но последние решения, которые были приняты, в том числе в США, я имею в виду санкции против Российской Федерации и «Северного потока — 2», как раз играют в пользу украинской ГТС. Если она не будет готова, для нас это будет катастрофа».

Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев в долгу не остался и через запись в Facebook напомнил министру о его собственных прошлогодних промахах: «В прошлом году громкие заявления министра относительно недостаточности газа в украинских подземных хранилищах стали одной из главных причин спекулятивного роста цен на газ в Европейском союзе, что стоило Украине несколько десятков миллионов долларов… Есть такие друзья, с которыми и враги не нужны». Между тем на главное обвинение — проблему использования ГТС после 2019 года — Коболев так и не ответил.

Между тем Насалик совсем не первый, кто говорит о проблеме 2019 года. С одной стороны, конечно, есть позиция «Газпрома»: запустить «Северный» поток — 2 и «Южный поток», отказавшись от транзита по Украине в принципе. С другой же «Нафтогаз» сам сдаёт «Газпрому» козыри, отказываясь инвестировать в трубу. Ведь в этом случае «Газпрому» гораздо проще объяснить европейцам безальтернативность обходных маршрутов.

Согласно официальным данным, за I полугодие на Украине незначительно выросло потребление газа — до 17,7 млрд кубометров (+0,547 млрд кубометров в сравнении с аналогичным периодом прошлого года).

Электроэнергия

Согласно информации Минэнерго, запасы угля на ТЭС Украины по состоянию на 9 августа упали до 1,915 млн тонн, из которых 1,225 млн приходится на угли газовой группы и 690 тыс. тонн — на антрацит. Это на 159 (126+33) тыс. тонн меньше, чем неделей ранее. Такое активное расходование угля объясняется тем, что на Украине повторилась прошлогодняя ситуация в атомной энергетике: на ремонт встали 4 из 15 энергоблоков АЭС. Кроме того, серьёзно уменьшился речной сток, из-за чего «Энергоатому» (оператор украинских АЭС) приходится вводить балансовые ограничения для энергоблоков: из-за дефицита воды ГАЭС не могут работать в полную силу.

И это на самом деле проблема куда более серьёзная, чем ремонт. Из ремонта блоки выйдут, а вот с дефицитом воды, увы, ничего не поделаешь. Недостаток мощности приходится восполнять тепловыми станциями.

Американский уголь дорог, но министр энергетики Игорь Насалик настаивает, что эти расходы временны. Ведь Украина не ищет альтернативных источников антрацита, а ищет пути избавиться от необходимости его покупать совсем. «Минэнергоугля имеет четкий график перевода энергоблоков на газовую группу угля и контролирует его соблюдение, что позволит до конца 2018-го заместить порядка 6 млн тонн антрацита, а до конца 2019-го отказаться от угля антрацитовой группы», — заявил он во время встречи с экспертами реформы Энергетического сектора РПР.

О первых успехах этого грандиозного плана сообщила пресс-служба Харьковской облгосадминистрации. Согласно ему, переоборудование одного из блоков Змиевской ТЭС (одна из станций государственной генерирующей компании «Центрэнерго») на сжигание газовых марок угля уже завершено.

Тем временем Национальное антикоррупционное бюро начало разбираться с Нацкомиссией по регулированию рынка электроэнергии и коммунальных услуг (НКРЭКУ). Вернее, с их прошлогодним решением, которое заставило всю Украину выучить словосочетание «Роттердам+». И позиция НАБУ должна бы сильно обеспокоить членов Нацкомиссии. Фактически их обвиняют в сговоре и подтасовке расчётов прогнозируемой оптовой рыночной цены электроэнергии. Что привело к получению генерирующими компаниях сверхдоходов. Судя по действиям НАБУ, Нацкомиссия в данном случае — расходный материал. Обвинив её, антикоррупционеры хотят добраться до Рината Ахметова и его «ДТЭК Энерго». Т. е. , по всей видимости, НАБУ хочет обвинить компанию к коррумпировании НКРЭКУ и подгоняет под этот «ответ» обвинение.

«Как бы цинично это ни звучало, но НАБУ выполняет указания США. Сейчас это попытка достичь определенных политических результатов, но экономических результатов достигать никто не собирается. Хотя формулу нужно пересматривать или разработать другой механизм компенсации тем электростанциям, которые закупают импортный уголь. Формула не сработала, но менять ничего никто не будет», — прокомментировал эти попытки эксперт, член наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук изданию «Слово и дело». Также он упомянул, что сомневается в успехе мероприятия, затеянного антикоррупционерами.

Ещё одной причиной активного поиска виноватых может быть желание отвлечь внимание от не слишком красивой ситуации. Полтора года назад, когда «Роттердам+» только вводили, эксперты изначально скептически оценивали успех этого начинания. По факту Игорь Насалик ещё в конце прошлого года вынужден был признать, что формула не работает. Теперь же, когда правительство вынуждено закупать для тепловой генерации уголь по совершенно диким ценам, очень нужен дежурный виноватый.

Вместе с тем министр настаивает, что причин для роста тарифа в настоящий момент нет. «Если вы говорите о дальнейшем росте электроэнергии, то я не вижу в балансе, который мы будем представлять НКРЭКУ, мотивации для того, чтобы цену на электроэнергию увеличивать. Мы видим мотивацию к ее уменьшению ещё», — удивил он телезрителей канала «UA: Первый».

Уголь

Любопытно, что электростанции Украины сейчас переоборудуют под уголь марки «Г», который можно добыть на Украине или в крайнем случае купить в Польше. Однако даже его будут везти из США. Об этом с возмущением сообщил лидер Радикальной партии Украины Олег Ляшко: «Мне стало известно, что 3 августа на заседании Энергетического штаба под руководством вице-премьер-министра Владимира Кистиона было решено позволить «Центрэнерго», кроме антрацита, закупить в США еще 500 тыс. тонн угля марки Г. Данное решение просто абсурдно! В отличие от антрацита, газовый уголь добывается на контролируемой территории Украины». Согласно информации, озвученной политиком, перерасход средств за эти 500 тыс. тонн составит 500 млн грн. Это почти вдвое больше, чем Украина переплатила за американский антрацит в сравнении с углём Sakhnakhshiri GIG Group, от которого в «Центрэнерго» отказались в конце апреля по явно надуманному предлогу. Напомним, в прошлом обзоре мы рассчитали, что переплата за антрацит составила примерно 237 млн грн.

Информацию политика подтвердил и председатель Конфедерации свободных профсоюзов Украины Михаил Волынец, который также уточнил, что американский уголь марки «Г» будет стоить даже дороже американского же антрацита — в районе 121−122 долл/т, т. е. на 1000 грн/т дороже, чем уголь украинской добычи.

Логика использования газовых углей вместо антрацита была не только в том, чтобы отказаться от донецкого угля, но и чтобы закупать меньше антрацита в принципе. В последнее время он значительно вырос в цене на мировых рынках, и его импорт обходится примерно вдвое дороже, чем уголь украинской добычи. Теперь же получается, что экономить правительство не собирается в принципе.

Поэтому заявление Владимира Кистиона о том, что за пять месяцев ЧП в энергетике Украине удалось сэкономить 2,7 млн тонн угля, вызывает неловкую усмешку. С такими «экономами» и прогореть недолго.

Так, достаточно вернуться к вопросу импорта. В январе — июле Украина купила угля на сумму 1,475 млрд долл. По-прежнему почти 52% этой суммы приходится на Россию, 25,5% — на США, 8% — на Канаду. Это на 683 млн долл. больше, чем за тот же период прошлого года. Траты совершенно безумные, если вспомнить, что украинским шахтерам задерживают зарплату на 3—4 месяца. Сэкономили 2,7 млн тонн? Право, пустяки какие. Даже если пересчитать по цене американского антрацита, получим 30,5 млн долл. В 22 раза меньше, чем дополнительно потратили за 7 месяцев на импорт.

Следует учесть также, что потребление угля на Украине в сравнении с прошлым годом упало до 10,7 млн тонн (-26,7%).

Но в министерстве своя калькуляция. Там почему-то избегают оценивать стоимость американского угля, зато уверены, что российский — совсем не дешёвый. «Российский уголь, я бы не сказал, что он дешевый. Но некоторыми частными структурами он закупается на сегодня. То, что мы проводим такой расчет приблизительный, поскольку это частные контракты, это в пределах 78−82 долл.», — приводит информагентство УНН слова Игоря Насалика.

В «Центрэнерго», в свою очередь, горячо защищают «американский контракт» — руководство компании даже согласилось на беседу с корреспондентом издания «Бизнес-Цензор». В ходе этой беседы подтвердились ранее озвученные предположения. Контракт заключён на условиях CIF, т. е. предусматривает транспортные расходы до порта отгрузки, а также оплату фрахта. За перевалку угля в «Южном» платить придётся уже «Центрэнерго». Итого, вместе с доставкой до ТЭС стоимость достигает 128−130 долл./т для антрацита и в 137 долл./т для угля газовой группы. Что ж, возможно, 130 долл. меньше, чем 82.

Юрий Корольчук в эфире телеканала NewsOne обратил внимание, что пляски вокруг импорта привели к парадоксальной ситуации: своя угледобывающая отрасль оказалась в загоне. «Надо смотреть, сколько нам нужно угля и что делать с нашей угольной отраслью. Мы ею фактически не занимаемся. Мы все силы бросили на импорт угля из США и Южной Африки. А теперь «Центрэнерго» заявляет, что у них дефицит газовой группы угля. Газовой группы угля, который полностью добывается в Украине. Не на Донбассе, не на неконтролируемых территориях, а именно на подконтрольных Украине. То есть мы с диверсификацией, политическими договоренностями полностью запустили и продолжаем углублять кризис в собственной угольной сфере».

Из этого следует крайне простой вывод: нет особой разницы, на каком угле будут работать блоки ТЭС. Украина перестала инвестировать в собственную угледобычу, а значит, рано или поздно, она станет импортозависимой от любого сорта угля.

В «ДТЭК Энерго» объяснили, почему корабли с углём идут так долго — раз в месяц. Согласно заявлению пресс-службы, маршрут вдоль западного побережья Африки занимает в среднем около 25 суток плюс возможные погодные факторы. В свою очередь в компании приняли решение изначально отказаться от маршрута через Суэцкий канал из-за дополнительных расходов (маневрирование с целью избежать районов высокой активности пиратов; необходимость найма вооружённого конвоя; плата за проход по самому каналу).Т.е. через Суэц уголь приходил бы немного быстрее, но стоил бы ещё дороже.

Нефть

На Украине обнаружилась иранская нефть, сообщает Государственная фискальная служба. Первые поставки фиксировались и ранее, однако их объём (порядка 230 тыс. долл в июле) был слишком незначительным. Тем интереснее сравнить с первой неделей августа — уже закуплено на 5,44 млн долл. Завела ресурс в страну «Укртатнафта», входящая в орбиту бизнесмена Игоря Коломойского.

Пока на общем фоне импорта нефти эти 5 млн не слишком заметны. Всего в январе — июле Украина купила 508 тыс. тонн нефти на 213 млн долл. Однако динамика впечатляет. Как и общая динамика роста импорта. В стоимостном выражении Украина купила в январе — июле в 2,3 раза больше нефти, чем год назад.

Безусловным лидером импорта сырой нефти в этом году является Азербайджан (183 млн тонн, 86% в стоимостном выражении).

Транзит нефти в Европу через систему украинских нефтепроводов в январе — июле также вырос и достиг 7,896 млн тонн (+2,5%).

Собственная добыча Украины за 7 месяцев — 1,1 млн тонн нефти и газового конденсата (-1,4% к аппг)

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