Воронежский оборонный концерн «Созвездие» может стать частным

Воронеж, , 09:51 — REGNUM Концерн «Созвездие» (головное предприятие находится в Воронеже), которое занимается разработкой и созданием систем связи военного и гражданского назначения, уже в ближайшее время сменит руководителя, а в число акционеров войдут частные инвесторы.

Как сообщил 11 августа «Коммерсантъ», Александра Якунина на посту генерального директора «Созвездия» (как напоминает ИА REGNUM, он был назначен на пост лишь в феврале этого года, сменив Азрета Беккиева) сменит экс-руководитель НПО «Ангстрем», входящего в АФК «Система» Алексей Бочаров.

Контрольный же пакет акций, по сведениям издания, перейдет в собственность совместного предприятия, которое намерены создать гендиректор концерна «Калашников» Алексей Криворучко и председатель совета директоров НК-Банка Виктор Григорьев. У госкорпорации «Ростех» останется в собственности лишь 49% акций концерна.

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Решение об увольнении Якунина с поста гендиректора «Созвездия» было принято в связи с тем, по данным источников издания, что он не смог оправдать ожидания и существенно изменить ситуацию на предприятии. В частности, были сорваны сроки ввода в эксплуатацию новой фабрики радиоэлектронной продукции «Созвездия» в Воронеже — на данный момент готовность предприятия составляет 70%.

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По данным ГК «Ростех», Алексей Бочаров уже назначен временным генеральным директором — вопрос о его утверждении на этом посту может быть решен 11 сентября на внеочередном собрании акционеров.

Что касается предложения о выкупе 51% акций «Созвездия» частным совместным предприятием, то, пояснили изданию в ГК «Ростех», такое предложение действительно поступило, но пока не принято.

АО «Концерн «Созвездие» было создано в 2004 году на базе воронежского НИИ связи. Сейчас в концерн входит 20 предприятий, специализирующихся на разработке и производстве высокотехнологичных интеллектуальных систем управления и связи, радиоэлектронной борьбы и специальной техники. Концерн занимается разработкой единой системы управления тактического звена (ЕСУ ТЗ) для комплексного управления войсками. До 2020 года в войска должно поступить 40 комплектов системы.

С 2014 года концерн вошел в состав государственной корпорации «Ростехнологии». В июле 2014 года концерн «Созвездие» был включен властями США в санкционный список — в числе других крупных российских предприятий оборонно-промышленного комплекса.

2016 год концерн «Созвездие» завершил с выручкой в 17,8 млрд рублей, чистая прибыль составила 1,54 млрд рублей (по итогам 2015-го — 1,48 млрд).