Рубль остается уязвимым

Москва, , 09:14 — REGNUM В первой половине торгов 10 августа рубль пытался укрепиться, но все испортил локальный разворот нефтяных котировок, которые рухнули с 2,5-месячных максимумов, утратив отметку $52, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК ИнстаФорекс Игорь Ковалев.

Также свою лепту внесла геополитика. В итоге доллар и евро подорожали на 0,21% и 0,29% до 60,11 рубля и 70,77 рубля соответственно.

По его мнению, «рубль сам по себе вполне готов к возобновлению подъема и с удовольствием рвется в бой в моменты роста нефти. Но нестабильность на сырьевых площадках подрывает эти попытки. Добавляется и фактор всеобщего бегства из рисковых активов, к коим относится и российская валюта».

«Напряженность геополитической обстановки не спадает. Напротив, градус накаляется с новой силой, — отметил он. — Накануне вечером Трамп заявил, что угроза «огня и ярости» в отношении КНДР, возможно, была слишком мягкой, из чего следует, что, во-первых, уже сегодня мы можем услышать ответную реакцию корейцев, а во-вторых, возрастает вероятность дальнейшей эскалации конфликта.

«В этих условиях, несмотря на все еще слабые позиции доллара, российская валюта будет оставаться уязвимой. Но 11 августа у рубля может появиться шанс на возобновление роста», — считает Ковалев.

«Для этого потребуется соблюдение двух условий: покупок Brent, которая находится на привлекательных уровнях после просадки, а также снижения доллара в случае выхода слабых показателей потребительской инфляции в США. В противном случае доллар будет укреплять позиции над уровнем 60 рублей», — полагает эксперт.

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