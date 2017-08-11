Объем выданных ипотечных кредитов в России вырос на 16%

Москва, , 08:53 — REGNUM В России отмечен рекордный объем выдачи ипотечных кредитов. По данным Национального бюро кредитных историй, это происходит за счет низких ставок, сообщили в НБКИ.

Так, в первом полугодии 2017 года превысил объем выдач аналогичного периода 2016 года на 16,3% и составил 773 млрд рублей, что, в свою очередь, на 0,4% выше объема выданных ИЖК в рекордном 2014 году.

За полгода было выдано 423 тысячи ипотечных кредитов, что на 8,6% больше, чем в аналогичном периоде 2016 года.

При этом долги по ипотеке достигли отметки 4,67 трлн рублей (прирост к соответствующему периоду 2016 года 11,6%).

Главной причиной такого роста выданных ИЖК являлось снижение процентных ставок на рынке.

Напомним, ставки по ипотечным кредитам в рублях, выданным в июне 2017 года, в среднем составили 11,11%, снизившись с января 2017 года на 0,73 процентных пункта.

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Как сообщало ИА REGNUM, с 10 августа 2017 года Сбербанк снизил на 0,6−2% процентные ставки по жилищным кредитам на покупку квартир на вторичном рынке и в новостройках. Новые ставки ипотеки на приобретение жилья в новостройке составят 7,4−10%, на вторичном рынке — 8,9−10%. Первоначальный взнос по ипотеке теперь составляет 15% от стоимости жилья.

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