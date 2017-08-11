На Камчатке растут цены на продукты, люди не верят в отчетные зарплаты

Петропавловск-Камчатский, , 08:33 — REGNUM Камчатка оказалась в числе регионов России, в которых самая высокая стоимость минимального набора продуктов питания. Регион оказался на третьем месте после Чукотки (9284 рублей) и Колымы (6343 рублей) с суммой за набор в 6 тыс. 343 рубля. Такие данные озвучили корреспонденту ИА REGNUM в Росстате.

Читайте также: Цены на фрукты и овощи на Камчатке зашкаливают: 1 кг помидоров — 700 рублей

Продукты в принципе на Камчатке никогда не были дешевыми. Это во многом связанно с отдаленностью региона от центральных регионов и особенностями логистики — поезда сюда не ходят, всю продукцию доставляют морем, а местного производства не хватает для того, чтобы покрыть рынок. Десяток яиц сейчас в столице Камчатки можно купить за 90 рублей, макароны — от 30 до 80 рублей, масло растительное 1 литр — 70−100 рублей, молоко в среднем 70 рублей.

При этом, накануне Камчатстат опубликовал новые данные по зарплатам и пенсиям. Они официально растут, вот только местные жители почему-то этого не замечают. Так, по данным статистики, в первом полугодии текущего года среднемесячная номинальная начисленная заработная плата составила 64 378,2 рубля. По сравнению с соответствующим периодом предыдущего года средняя начисленная зарплата выросла на 6%, при этом ее реальный размер составил 101,4%.

Кроме того, средний размер назначенной месячной пенсии по данным ПФР на 1 июля 2017 года составил 19 874,1 рубля и относительно аналогичной даты 2016 года увеличился на 1,3%.

Однако в комментариях в социальных сетях люди, как обычно, возмущаются таким подсчетам, так как подавляющее большинство не получает таких денег. Дело в том, что статистика берет за основу самые большие и самые маленькие зарплаты в регионе и выводит среднюю цифру. Но зарплата генерального директора рыбопромышленной фирмы и доходы нянечки в детском саду при этом могут отличаться в десятки раз.

Как сообщало ИА REGNUM, далеко не каждый житель Камчатки может позволить купить не только свежие фрукты, но и овощи, так как цены на них в магазинах зашкаливают. Также высокие цены на всю привозимую продукцию.