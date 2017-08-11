Потребительские настроения жителей России зависят от государства

Москва, , 08:24 — REGNUM Прогнозы Минэкономразвития РФ о снижении цен на плодоовощную продукцию весьма объективны, и им можно смело верить. Однако снижение не будет системным, речь идет о сезонной тенденции. Несмотря на это, можно сказать, что сработал и накопительный эффект некоторых факторов, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор НИИ «Продовольственная безопасность» РЭУ им. Г. В. Плеханова Михаил Ананьев.

«Так, наращивание производственных мощностей этого сектора в агропромышленном комплексе страны за счет увеличения инвестиции на развитие отрасли овощеводства в отечественном сельском хозяйстве по программе импортозамещения позволило увеличить в 2017 году производство продукции в отрасли в целом», — отметил эксперт.

По его мнению, «существенным катализатором снижения цен, безусловно, стало сезонное увеличение поступления на рынок овощей и фруктов от отечественных сельхозтоваропроизводителей при снижении потребительского рынка овощей и фруктов за счет «дачного «фактора».

«Сохранение подобных ценовых тенденций возможно в ближайшие полтора-два месяца по отдельным видам продукции и регионам (как например, томатов в Волгоградской, Ростовской областях). К тому же спрос на многие виды (картофель, огурцы, томаты, свекла, капуста и т.д.) продукции возмещается за счет сектора личных подсобных хозяйств населения. За пределами этого периода снижение цен уже не будет возможно после завершения уборочных работ по отдельным видам продукции этого сектора (хлебобулочные изделия, подсолнечное масло, сахар)», — пояснил Ананьев.

«Говорить о системном снижении цен на основные виды продукции (молоко и молочные продукты, мясо говядины) преждевременно потому, что достаточно высокими остаются объемы импорта продукции и дефицит производственных мощностей по хранению продукции на сельскохозяйственных предприятиях. К этому следует добавить, что уровень инфляции и цены на энергоносители не позволят снизить стоимость продукции секторов продовольственного рынка с высоким производственным потенциалом (мясо птицы, свинина, яйцо)», — считает эксперт.

«Тем не менее не стоит делать абсолютно пессимистичных выводов. Уровень инфляции довольно высокий (3,9% в месячном измерении), высоки и параметры обесценивания денежной массы, но можно утверждать, что развитие экономики не может достигнуть уровня дефолтных значений потому, что отдельные ее сектора (например, сельское хозяйство, строительство и другие) демонстрируют параметры высокого роста, а их основная масса находится в пределах принятых значений на финансовый год», — высказал свое мнение Ананьев.

«Роль государства в регулировании уровня денежной массы и уровня доходности населения остается одним из значимых факторов поддержания и стимулирования экономических показателей и потребительских настроений в стране», — резюмировал эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Минэкономразвития РФ заявило, что цены на плодоовощную продукцию могут снизиться в ближайшие месяцы на 15%. Удешевление этой категории товаров может замедлить инфляцию в России за август — сентябрь, говорится в докладе ведомства «Инфляционная картина в июле».

Напомним, годовая инфляции в июле составила 3,9%. МЭР ожидает, что в августе этот показатель снизится до 3,3−3,6%: в этом месяце ожидается дефляция на 0,3−0,5%.