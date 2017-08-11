Москва, , 07:37 — REGNUM Торги на внутреннем валютном рынке 10 августа открылись снижением по доллару и евро. Укреплению национальной валюты способствовала дорожающая нефть. На торгах в Европе цена на Brent повышалась до отметки $53,61. На этом фоне курс доллара снизился до 59,72 рубля, курс евро — до 70,02 рубля.

К закрытию торговой сессии российский рубль растерял всю прибыль на фоне развернувшейся вниз нефти, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Альпари Владислав Антонов. Трейдеры стали фиксировать прибыль от длинных позиций после публикации ежемесячного обзора ОПЕК о состоянии нефтяного рынка. Страны картеля второй месяц подряд превышают квоту по добыче нефти. Добыча нефти в июле составила 32,869 млн баррелей в сутки, что на 173 тыс. больше, чем месяцем ранее.

Сегодня, 11 августа, нефтяные котировки продолжили нисходящее движение. Если к открытию Мосбиржи Brent не выйдет в ноль, то торги откроются резким ростом по доллару и евро. Пара доллар/рубль находится в боковом тренде между уровней 50,70−60,35 руб.

Учитывая, что нефть дешевеет, конфликт между Пхеньяном и Вашингтоном выходит на новый уровень эскалации, то перед выходными стоит ожидать ослабления российской валюты к доллару до 60,50 рубля, евро — 71,30 рубля.

Президент США Дональд Трамп грозит ответить КНДР «огнем и яростью, каких мир никогда прежде не видел». Военные КНДР заявили, что разрабатывают план пуска четырех баллистических ракет средней дальности в качестве «предупреждения» США. Тучи сгущаются, гром гремит, но дождика пока нет.

Если рубль переживет выходные, то тогда нужно будет следить за нефтяным рынком. 11 августа свой доклад опубликует Международное энергетическое агентство (МЭА). Возвращение котировок в район $52,50 сдержит рубль от ослабления. Хотя после вчерашнего обвала общая картина по нефти стала медвежьей.

Напомним, 10 августа по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» вырос на 13 коп. (+0,21%), до 60,11 руб., курс евро — на 21 коп. (+0,29%), до 70,57 руб. Торговый объём в паре доллар/рубль составил $3,6 млрд (+12,00%), евро/рубль — 316,0 млн евро (-13,16%).

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