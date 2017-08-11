Снижение ставки Сбербанка – борьба за качественных заёмщиков

Москва, , 07:16 — REGNUM Сбербанк объявил о снижении ставок по ипотеке на 0,6−2% с 10 августа. С начала 2017 года снижение ставок по ипотечным кредитам уже составляет около 1,5% — уход от двухзначных значений. Неудивительно, что в сложившихся условиях жители России активнее берут ипотечные кредиты, заявил корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик Альпари Роман Ткачук.

«Те, кто откладывал покупку жилья «до лучших времён», делают это сейчас. Даже при том, что реальные доходы граждан снижаются, заметен рост спроса на недвижимость. Банки также охотно выдают ипотеку — ведь это кредитование с обеспечением (залогом выступает как раз покупаемая квартира), так что борьба за качественных заёмщиков продолжается. Финансовые организации готовы при этом идти на уступки — снижать ставки и делать спецпредложения», — считает он.

«Снижение ставок в российской экономике и банковской сфере продолжается. Если упрощённо, то цепочка следующая. Инфляция в России постепенно замедляется (фактически она уже достигла целевого уровня 4%), Центробанк снижает ключевую ставку, Сбербанк снижает ставки по кредитам и депозитам. Вслед за ним это делают и остальные банки», — пояснил эксперт.

«До нормализации ставок в российской экономике осталось год-полтора. За это время Центробанк снизит ставку в район 8% — там, где она находилась до конца 2014 года (тогда за ноябрь — декабрь для поддержки рубля ЦБ поднял ставку с 8% до 17%)», — напомнил Ткачук .

«Соответственно, в конце 2017 — начале 2018 года можно ожидать ещё одного раунда снижения ставок. А общий потенциал снижения банковских ставок до конца 2018 года составит около 1%», — полагает эксперт.

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Как сообщало ИА REGNUM, С 10 августа 2017 года Сбербанк снизил процентные ставки по жилищным кредитам на квартиры на вторичном рынке и в новостройках, сообщается на сайте банка. Новые ставки ипотеки на приобретение жилья в новостройке составят 7,4−10%, на вторичном рынке — 8,9−10%. Первоначальный взнос по ипотеке теперь составляет 15% от стоимости жилья.