В Приамурье усилят подготовку кадров газоперерабатывающей отрасли

Благовещенск, , 02:44 — REGNUM Подготовка специалистов в газоперерабатывающей отрасли усилена за счет новых образовательных программ и количества мест в образовательных учреждениях, сообщили 11 августа в пресс-службе Минвостокразвития РФ.

«Амурский технический колледж введет новые образовательные программы подготовки специалистов газоперерабатывающей отрасли, — сообщили в пресс-службе. — Для трех направлений выделено 225 бюджетных мест, набор на 100 мест начнется с 1 сентября».

Отмечается, что на территории Амурской области идет строительство крупнейшего предприятия по газопереработке. Оно располагается в «Свободном», имеющем статус ТОР.

Специалистов для работы на предприятии готовят заранее: в Амурском техническом колледже появились такие специальности как «Оператор нефтепереработки», «Машинист технологических насосов и компрессоров», «Лаборант-эколог».

По словам Валентина Тимакова, гендиректора Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке, для развития ТОР и образование должно быть опережающим. По его оценке, рост газопереработки может в ближайшие несколько лет оказаться на уровне в 100%, и специалисты, в том числе химики, инженеры-строители, инженеры-технологи, очень нужны.

«Наша задача — скоординировать систему подготовки кадров и потребности экономики, для этого в вузы и спо вводятся новые учебные программы, увеличивается набор на востребованные специальности», - сказал он.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 3 августа 2017 года российский президент Владимир Путин побывал в Амурской области с рабочим визитом. На совещании по реализации инвестиционных проектов на Дальнем Востоке он заявил, что на местах не учитываются приоритеты в развитии макрорегиона, выстраиваемые государством.

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