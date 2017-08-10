Донецкий завод «Донфрост» большую часть продукции отправляет в Россию

Донецк, , 22:08 — REGNUM 9 августа сотрудники министерства промышленности и торговли ДНР посетили ООО «Донфрост». В ходе рабочей поездки для представителей предприятий торговли бытовой техникой сотрудники завода провели презентацию выпускаемой продукции.

Ведущий украинский производитель холодильной техники ПАО «Норд» после начала войны был перерегистрирован в Краматорске. С 1 августа прекратили работу мощности в Донецке, основные средства были законсервированы. 13 сентября президент группы «Норд» Валентин Ландик продал принадлежавший ему 79,93%-й пакет акций головного предприятия группы, производителя холодильной техники ПАО «Норд» российскому ООО «Диорит-Технис» (Каменск-Шахтинский, Ростовская обл.), который входит в холдинг «Диорит» и является эксклюзивным официальным дистрибьютором техники NORD в России.

До войны на предприятии работало более трех тысяч человек. На заводе осталось работать 900 человек, руководит предприятием «Донфрост» Константин Климов, который ранее был заместителем гендиректора по производству и членом правления ПАО «Норд».

Важно отметить, что этот донецкий завод холодильного оборудования является единственным производителем бытовых холодильных приборов в ДНР.

Как рассказал Климов, основная часть выпускаемой продукции экспортируется в Российскую Федерацию.

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«Благодаря нашим сотрудникам нам удалось сохранить производство и возобновить после остановки производственную деятельность. Мы действительно можем гордиться нашим заводом — современным, высокомеханизированным производством, продукция которого постоянно модернизируется и совершенствуется» — отметил Константин Климов.

«Холодильники «Донфрост» по своим свойствам не уступают продукции известных зарубежных торговых марок. Наша торговая сеть заинтересована в продажах именно этой марки холодильников, так как мы поддерживаем отечественного производителя», — рассказала менеджер отдела электротехники торговой сети «Галактика» Ольга Кухленко.

Отметим, что «Норд», который специализировался на производстве как бытовых холодильников, так и плит, полностью приостановил производство в августе 2016 года. И уже 14 сентября 2016 года в республике на его базе было создано и заработало новое предприятие — завод «Донфрост». Была отлажена технология, пошла первая продукция, около девятисот человек занято на производстве. Модельный ряд «Донфроста» представлен тремя сериями холодильников.

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